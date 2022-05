Anabel Pantoja y Yulen Pereira protagonizan el reencuentro más esperado de 'Supervivientes'

Después de haber confesado en numerosas ocasiones que se echaban mucho de menos tras la reorganización de los grupos, Anabel Pantoja y Yulen Pereira por fin han vuelto a verse. Hace más de una semana que ambos concursantes fueron a sus respectivas playas, nada parecidas a las que les separaban anteriormente por una valla. Por eso, la influencer y el esgrimista protagonizaban la noche del jueves un emotivo reencuentro en Supervivientes, un momento en el que no dudaron en mostrar sus gestos de afecto y cariño delante de todos los espectadores. Con mucha emoción y entre lágrimas, la colaboradora de Sálvame abrazaba muy fuerte al deportista y juntos escuchaban todo lo que dijeron por separado a sus compañeros mientras convivían con sus respectivos grupos. "Él me ha echado de menos menos que yo, seguro. Pero lo que quería era verle. Sabía que estaba bien, pero pensaba que se había olvidado de mí. Lo digo de verdad", contaba la prima de Kiko Rivera.

Yulen y Anabel reconocían haberse echado mucho en falta y la sobrina de Isabel Pantoja por fin pudo darle el collar que había creado con una concha: "Mira lo que te había hecho, llevo tres días para dártelo, pero se ha deshilachado. Me llaman la ridícula de la edición porque llevo tres días con él", revelaba la participante. El deportista, que hizo hincapié en lo importante que es la colaboradora de Mediaset para él porque es la mujer con la que más tiempo ha dormido abrazado en los últimos años, no pudo evitar emocionarse. "Me vas a hacer llorar", dijo Pereira, confesando también que ha perdido el pendiente que le había dejado hace unas semanas.

"Era como si me hubieran quitado un pulmón, claro que lo he echado de menos, es mi mitad", continuaba diciendo la prima de Isa Pantoja tras las palabras del deportista, que explicaba también a Jorge Javier Vázquez que no entendía el motivo por el que Anabel pensaba que se había olvidado de ella, algo que la todavía mujer de Omar Sánchez aclaró. "No la entiendo a veces. Tiene unas cosas que no son normales porque dice esas cosas de un día para otro", contestaba finalmente Pereira, añadiendo que Kiko Matamoros ha intentado desilusionarle respecto a su relación con ella.

Hace unos días que además Yulen confesó a sus compañeros lo que sentía por Anabel, algo que ha querido matizar su madre en el plató de Sálvame. "Para mí no tienen química, es solo una amistad. Yo creo que de momento están en esa etapa. Para saber si están enamorados o no los tengo que ver sentados conmigo cara a cara en mi casa comiendo. Todo por ahora es solo un concurso", ha dicho Arelys, justificando el comportamiento de su hijo con la influencer y explicando que su situación es extrema porque está pasando hambre, frío y por ello "todo se magnifica".