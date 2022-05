Yulen Pereira confiesa lo que siente por Anabel Pantoja

Anabel Pantoja y Yulen comenzaron Supervivientes con una gran amistad. Ambos concursantes compartieron playa durante las primeras semanas, pero hace unos días se reorganizaron los grupos y cada uno vive en una ubicación diferente, lo que ha provocado las lágrimas de la sobrina de la intérprete de Hazme tuya una vez más y la confesión de los sentimientos del esgrimista. Durante una conversación con Kiko Matamoros, el deportista ha revelado lo mucho que echa de menos a la influencer, aunque ha reconocido que por ahora no se ve siendo uno de los integrantes de Cantora. Tras bromear con que tiene una relación a distancia con alguien que todavía no ha conocido, Yulen ha contado que llevaba mucho años sin dormir abrazado tanto tiempo con una mujer como estaba haciendo con la prima de Kiko Rivera. "Con ella he sentido cosas que hacía tiempo que no. Esa es la verdad", ha dicho el deportista a sus compañeros.

Tras sus palabras, Yulen ha reconocido que a pesar de que ha sentido cosas por Anabel, "es muy pronto" para decir si es o no la mujer de su vida y con quiere tener a sus futuros hijos. El esgrimista además ha contado el tipo de mujer que le gusta y le interesa. Y aunque antes de llegar a Honduras prefería un estilo de chica "del norte", que fuera rubia, ojos claros y alta, ahora ha cambiado su tipo por "morenas, con acento, salvajes y afrodisíacas". "Me apetece tener algo serio. Tengo 27 años y llevo 7 soltero", ha dicho Yulen, expresando además que le prefiere que su pareja le deje tener su propio espacio, al igual que lo deben tener la otra persona. "Viajo mucho y no me gusta que me atosiguen", ha dicho el deportista ante un Kiko Matamoros que le ha contestado bromeando que entonces se olvide de la sobrina de la cantante.

Yulen también cree que Anabel no ha hecho las cosas bien con Omar Sánchez y ha expresado que es una historia que debe resolver porque es "mas suya que mía". Pero no solo eso, el concursante del reality de Mediaset ha dicho que a pesar de todo, no le importaría ir a un concierto de Isabel Pantoja y que echa mucho de menos a la prima de Isa Pantoja. "Me apetece mucho verla porque me he sentido muy a gusto con ella", ha revelado a sus compañeros. Tras las confesiones del deportista sobre lo lo mucho que quiere ver a la influencer, Supervivientes ha decidido que el próximo jueves ambos se vuelvan a encontrar en una cita especial. "El capitán Morgan está preocupado por lo mucho que se añoran, así que el programa ha propiciado un encuentro", ha revelado Carlos Sobera en Tierra de nadie.

Mientras tanto, Anabel también se ha sincerado con sus compañeros sobre lo mucho que se acuerda de Yulen e incluso le ha elaborado un collar con una cuerda y una concha. Ayudada por Alejandro Nieto, que le ha hecho de modelo para ver si el detalle le valdría o no, la colaboradora de Sálvame ha tenido que alargarlo porque era demasiado pequeño mientras les ha contado a sus compañeros lo dolida que estaba de no haberse podido despedir del esgrimista. "Esto me ha desmotivado muchísimo. Esto a mí me puede. Cuando vi que él se iba al otro lado... ¡madre mía! Es que éramos como familia, cuando estábamos en el dúplex con los mosquitos... Le echo mucho de menos", ha dicho la prima de Kiko Rivera entre lágrimas, dejando claro lo que le gustaría estar junto a él.