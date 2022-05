Desy dice adiós a 'Supervivientes' en una noche con pedida de mano y reencuentro de Anabel y Yulen

Después de que Ainhoa Cantalapiedra dijera adiós a su experiencia en Honduras y dejara a Juan Muñoz como parásito de la edición, Kiko Matamoros, Nacho Palau, Marta Peñate y Desy se jugaban su estancia en Supervivientes como nominados de la semana. En Tierra de Nadie, el colaborador de Sálvame fue el salvado de la audiencia dejando a sus compañeros unos días más con los nervios de saber quién se iría, una decisión que se ha resuelto con la eliminación de la exconcursante de Gran Hermano. Noche de emociones en la que además Anabel Pantoja y Yulen se han reencontrado y Tania ha pedido la mano de su novio. Llorando y muy emocionados, los participantes han despedido a la eliminada, que no ha dudado en dejar un mensaje muy claro a Kiko Matamoros. "Decirle a la audiencia que le pongan de director porque sabe mucho. Si me voy caerán muchas caretas, y las que no, a muerte con vosotros", ha dicho enfadada.

Anabel Pantoja se derrumba reconociendo haber hecho daño a Omar Sánchez

Además de la eliminación de Desy, Yulen y Anabel se han vuelto a ver tras una semana separados en diferentes grupos y playas. La sobrina de Isabel Pantoja no ha podido evitar emocionarse y ha roto a llorar mientras abrazaba al esgrimista, además de confesarle lo mucho que le echa en falta en su día a día. Ambos han podido escuchar también las palabras de afecto que se han dedicado durante estos días y la prima de Kiko Rivera ha podido dar por fin el collar que había hecho a su compañero con una concha. "Él me ha echado de menos menos que yo, seguro. Pero lo que quería era verle. Sabía que estaba bien, pero que se había olvidado de mí. Lo digo de verdad", ha confesado la influencer a Jorge Javier Vázquez. Pero no solo eso, el deportista ha hecho hincapié en lo importante que es la colaboradora de Mediaset para él, la mujer con la que más tiempo ha dormido abrazado en los últimos años.

"Me vas a hacer llorar", ha dicho Yulen a Anabel tras verla tan emocionada, confesando además que ha perdido el pendiente que le había dejado hace unas semanas. "Era como si me hubieran quitado un pulmón, claro que lo he echado de menos, es mi mitad", ha añadido ella tras las palabras del deportista. Entre muchos abrazos y besos, el esgrimista también le ha explicado a su compañera que Kiko Matamoros ha intentado desilusionarle respecto a su relación con ella y le ha contado que, en los encuentros que ha tenido con Alejandro Nieto e Ignacio de Borbón, le había mandado recuerdos, algo que ninguno de los dos le dijo a la colaboradora.

Yulen Pereira confiesa lo que siente por Anabel Pantoja

Tania y Alejandro también han podido verse después de una semana en sus respectivas nuevas localizaciones. Antes podían hablar a través de la valla que separaba sus playas, pero ahora pasan los días sin compartir experencia porque cada uno está en un grupo diferente a cientos de metros de distancia. Tras haberse echado mucho de menos, la que fuera concursante de La isla de las tentaciones ha salido corriendo para abrazar al mister España y ambos se han dicho las ganas que tenían de verse. Pero no solo eso, la reportera canaria ha confesado que quiere casarse con su novio porque siente una gran unión. "Se lo quiero pedir yo. Además sé que voy a morir con él. Es una conexión mental, espiritual...", ha dicho la también modelo, protagonizando una improvisada pedida de mano. Sabía que te quería mucho y que quería pasar el resto de mi vida contigo, pero me he dado cuenta aquí de que eres muy importante. Me gustaría casarme contigo, ¿a ti te gustaría?", ha preguntado a su chico, que no ha dudado en responder que sí.