Ainhoa Cantalapiedra abandona 'Supervivientes' en medio de una intensa tormenta

La tormenta llegó a Honduras, metafórica y literalmente hablando. Los concursantes se enfrentaron a una nueva expulsión en medio de unas condiciones meteorológicas extremas que estuvieron a punto de impedir la retransmisión según explicó el presentador Ion Aramendi. Conexión Honduras se enfrentaba a una noche llena de emoción y pasada por agua, pues los aspirantes a mejor superviviente tuvieron que participar en las pruebas bajo una intensa lluvia. No impidió sin embargo el clima la expulsión de uno de los desterrados, decisión que también generó algunos truenos pues quien se quedó no estaba muy conforme con alargar su estancia. La artista Ainhora Cantalapiedra fue la escogida por la audiencia para abandonar la isla, dejando a su compañero Juan Muñoz un tanto disgustado.

“¡Voy a comer rico! Me lo he pasado muy bien, estoy muy feliz, me quería quedar, pero tras estos días han sido muy duros y me voy a España con vosotros. Me llevo el corazón lleno de Honduras y estoy muy orgullosa de mis compis y de mí porque somos unos supervivientes” comentó Ainhoa tras conocer la decisión de la audiencia. Juan susurraba a sus compañeros su pequeño disgusto: “Espero que me tengan en cuenta a mí también la semana que viene para salir, quiero ya volver a casa”. Las intensas condiciones de supervivencia y convivencia ya están pasando factura a los concursantes, que empiezan a manifestar un cierto desánimo.

Este se manifestó por ejemplo mientras se refugiaban del diluvio bajo una lona, que sin embargo no les quitaba el frío. “Es superduro escuchar patatas, jamón, bizcochos de chocolate, me ha podido... lo siento” dijo Marta Peñate. Verles así conmovió a la audiencia que votó para concederles algo de ropa térmica. La mejor parte de la noche se la llevaron Yulen (escogido por los fatales) y Alejandro (escogido por los royales) que, mientras comían precisamente las delicias que había detallado Marta, negociaban intercambiar cosas de su equipo a cambio de otras mejores. Alejandro logró una navaja multiusos a cambio de entregar a los fatales una esterilla y una olla pequeña, decisiones que no gustaron a los equipos (los compañeros de Alejandro sobre todo calificaron el trueque como “horrible”).

Las emociones están a flor de piel

Por su parte Anuar fue el ganador de la prueba para disfrutar de unos días en Playa Paraíso, un privilegio al que le acompañará Kiko Matamoros, precisamente el compañero al que otorgó puntos en las nominaciones. El “mal clima” entre algunos participantes no finalizará cuando escampe pues las discusiones son cada vez más intensas entre, por ejemplo, Marta Peñate y Alejandro o Desy y Kiko. Enfados, recelos y disgustos que conviven con la tristeza que ha manifestado Anabel Pantoja.

El cambio de grupos la separó de Yulen, una situación que le está pesando en el día a día, pues echa de menos el tiempo que compartían. “Le echo mucho de menos, dormíamos juntos, mis conversaciones y la manera como él me ayudaba a todo” dijo. A esto se une la nostalgia que siente al tener lejos a su familia ya que no ha podido evitar las lágrimas al recordar a su tía Isabel Pantoja. La vida en Honduras está marcada por las privaciones, sobre todo para los desterrados que se enfrentan solos a la tarea de sobrevivir. A Juan Muñoz se unirá dentro de poco el nuevo expulsado que se escogerá entre el grupo de nominados que esta semana son Marta Peñate, Desirée Rodríguez, Kiko Matamoros y Nacho Palau.