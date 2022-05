Nacho Palau, derrumbado al hablar de sus hijos en la isla

Pasan los días en Supervivientes y los concursantes empiezan a notar el hambre y la falta de fuerzas y a estar más sensibles. De hecho, la falta de comida y la pesca han provocado una discusión entre Nacho Palau y Alejandro Nieto en la que el que fuera pareja de Miguel Bosé ha acabado derrumbándose. Después de haberse comido dos pequeños pescados que él mismo había conseguido, el ceramista se ha enfrentado junto a Marta Peñate al exconcursante de La isla de las tentaciones por su egoísmo con los peces que consigue. Y cuando el novio de Tania Medina le ha recriminado que sea uno de los personajes más importantes de la edición del concurso, se ha roto recordando a sus hijos. "Yo no soy nadie, soy un trabajador normal y corriente que gana 1000 euros. No soy absolutamente nadie. Tengo dos niños que mantener", ha expresado Nacho entre lágrimas, yéndose entre los árboles para estar solo y que sus compañeros no pudieran ver su tristeza.

Alejandro, que está en el punto de mira de su grupo por sus discusiones con varios de los concursantes, quiere comerse todos los peces que él mismo consigue, algo que ha molestado mucho a Nacho y Marta: "Te lo ibas a comer tú solo", le ha dicho la exgranhermana cuando el novio de Tania ha asegurado que no lo iba a hacer pero que vio "la actitud de ciertas personas" (refiriéndose a que Nacho Palau había ingerido un pez muy grande) y le dieron ganas de hacerlo. "Eran dos peces ridículos y además lo dije: 'Si alguien tiene un problema que me lo diga", ha relatado muy enfadado el que fuera pareja del cantante de Amante Bandido.

"Ainhoa ya te avisó de que si te lo comías solo ibas a quedar muy mal", ha añadido Marta Peñate, indignada con el comportamiento de Alejandro. "El problema está cuando Ingnacio me dice que tú quieres comerte el pez porque yo también lo he hecho. Y eso no era cierto. Te lo dije y resulta que luego por detrás vas diciendo que sí y que la culpa es mía. Yo les di a todos", ha seguido diciendo Nacho a su compañero, que ha continuado recalcando que lo ocurrido no había sido así y que no fue justo. "Repartiste como quisiste, ¿no?", ha replicado Alejandro, provocando el enfado del ceramista porque no quería quedar como "el malo" de la situación cuando no creía haber hecho nada equivocado. Entonces, el artista plástico ha explicado a su compañero que todos son iguales y que no es más que nadie, dejando claro que solo es un padre de familia que debe cuidar a dos hijos.

Tras la intensa discusión, Desy se ha acercado a Nacho para consolarle y preguntarle por qué lloraba tanto. "Me he puesto a hablar de los nanos y me ha dado", ha explicado limpiándose las lágrimas de los ojos. Esta no es la primera vez que el ceramista se emociona al contar algo sobre sus hijos, ya que la semana pasada explicó a Marta cómo se organiza con el intérprete de Como un lobo para que los cuatro hermanos puedan estar juntos en las ocasiones señaladas. "Estoy deseando que sea verano, porque ahora durante la Pascua me tocaban a mí, pero, al estar aquí, Miguel me pidió si se podían ir con él", dijo suspirando.

