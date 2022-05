Juan Muñoz decide abandonar 'Supervivientes' voluntariamente

Noche de sobresaltos en Supervivientes con un abandono voluntario, y del todo inesperado, y una evacuación. Los espectadores del reality votaron para decidir quién sería el expulsado definitivo esta semana y Desy fue la elegida. En ese momento, su compañero en playa parásito, Juan Muñoz, se derrumbó. El humorista lleva dos semanas desterrado y aseguró que esta situación le está pasando factura. “Antes de todo va mi salud, me da igual pagar una multa” dijo, explicando además muy nervioso que no entiende por qué “la audiencia le castiga de esta manera”. Sin siquiera dudarlo comunicó al presentador Ion Aramendi que no aguantaba más la situación.

“Yo ya lo he dado todo como superviviente, esta experiencia no es para mí. No quiero seguir en el concurso, porque estoy mal y no puedo pasar una semana más aquí. No estoy bien ni con fuerzas y psicológicamente no estoy bien. Sé que Desy se quiere quedar, si pudiéramos hacer un cambio sería genial, pero yo no puedo más” dijo antes de recoger sus cosas y subirse con Desy a la barca que les sacaba de la competición. No es la primera vez que un concursante se marcha de manera voluntaria (recordemos que Anabel Pantoja también lo hizo en la edición de 2014), pero esta situación ha provocado que el palafito quede vacío. Solo estaban Juan y Desy en el destierro por lo que la organización ha abierto las líneas de votación de nuevo para saber si la audiencia quería rescatar a Desy.

Una decisión que se hará pública el próximo martes, día en el que se conocerá además si Juan Muñoz hace efectivo su abandono. La organización estaría tratando de que el humorista se calme pues dejar el reality de manera voluntaria tiene sus consecuencias, como le dijo Ion Aramendi. Si finalmente ambos se marcharan sería la primera vez que el destierro se queda sin concursantes, pues siempre hay al menos uno que permanece alejado de sus compañeros. Las condiciones de supervivencia en la isla no son fáciles y si a eso se añade que las tareas hay que hacerlas solo, todo se complica.

Evacuación por motivos de salud

A la sorprendente decisión se unió otro sobresalto. Tania Medina tuvo que ser evacuada por recomendación del equipo médico, que le hizo algunas pruebas dado que no se encontraba bien desde hace varios días. “Estamos muy pendientes de su estado, tengo que calmar a la familia, está estable. Pero después de varias horas el médico decidió evacuarla de la playa. Tenemos que ver cómo evoluciona” explicó Lara Álvarez a la audiencia. Los compañeros llevaban tiempo preocupados pues Tania ni siquiera podía levantarse de la esterilla debido a los dolores de cabeza, de barriga y escalofríos que tenía. De momento permanece fuera de la isla y está recibiendo tratamiento.

Fue esta última entrega del concurso además bastante emotiva pues la presentadora Lara Álvarez celebró su 36 cumpleaños. “Gracias por tu profesionalidad, tu entrega, tu cariño, lo fácil que no lo pones a todo, da gusto trabajar con personas como tú. Felicidades, querida” le dijo Aramendi desde plató. Conmovida ha recordado que cuando comenzó su aventura en el programa, hace ocho años, “era una niña”. “Me hace muy feliz celebrar mi cumpleaños con vosotros, aunque ya son 8 años, os va a llegar un trocito de tarta” dijo a los concursantes que recibieron así ellos también un regalo.