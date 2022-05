Omar Sánchez muestra su apoyo a Anabel Pantoja en sus días más difíciles en la isla

Anabel Pantoja reconoció hace unos días entre lágrimas y en directo que había hecho daño a su todavía marido, Omar Sánchez. Desde aquellas palabras, en las que la influencer también confesó que le echaba mucho de menos pero que no sabía que estaría haciendo él fuera, la prima de Kiko Rivera ha mostrado a los espectadores que no se encuentra en uno de sus mejores momentos en Honduras, por lo que el windsurfista ha querido mostrarle su apoyo. "Sigue luchando guerrera", ha escrito el que fuera concursante de Supervivientes junto a una fotografía en la que la sobrina de Isabel Pantoja estaba disputando la prueba por ir a la localización de Playa Paraíso. Además, la reorganización de los grupos ha provocado que la colaboradora de Sálvame esté más sensible de lo normal, teniendo que desahogarse con sus compañeros por estar separada de Yulen Pereira, con quien tenía mucha complicidad.

VER GALERÍA

Anabel Pantoja se derrumba reconociendo haber hecho daño a Omar Sánchez

Mientras paseaba por la playa de su nueva playa, Cayo Paloma (donde Omar estuvo sobreviviendo durante su edición en Honduras), Anabel ha ido sincerándose con los compañeros que se ha ido encontrando en el camino y les ha dicho que no se puede creer que las localizaciones estén tan separadas unas de otras y, por ende, que no pueda ni hablar con Yulen. "Aún no me lo creo. Estoy viviendo como una pesadilla. Me alegro por él y Anuar que estan juntos, pero le echo mucho de menos, dormíamos juntos, mis conversaciones y la manera como me ayudaba a todo", ha reconocido, añadiendo que hasta se acuerda de Kiko Matamoros. "Yo no pensaba que se echaba así de menos a la gente", ha apuntado la prima de Isa Pantoja.

"No puedes pensar que estás en una isla desierta porque entonces te vienes abajo", ha dicho Ana Luque a la influencer, que ha pedido al equipo del programa que no la grabaran más porque no paraba de llorar. En estos momentos en los que Anabel está totalmente derrumbada, sus compañeros, con ánimo de ayudarla, han intentado sacarle una sonrisa e incluso a través de una caracola han hecho que tenga una llamada ficticia con Isabel Pantoja, línea directa a Cantora. "Después de ocho años estoy aquí en Cayo Paloma llorando, qué bajón más grande. Sí tita, qué desgraciada soy. No se puede tener más mala suerte con la ruleta, con la playa...", ha dicho a la cantante la colaboradora de Mediaset, asegurando muy emocionada que les quiere mucho a todos y que les echa mucho de menos.

VER GALERÍA

¡Por el suelo! Así fue el efusivo reencuentro en 2021 de Omar Sánchez y Anabel Pantoja en 'Supervivientes'

La promesa a Yulen

En uno de estos bajones que está teniendo Anabel durante estos últimos días, la concursante ha contado a Alejandro Nieto que Yulen y ella tienen una preciosa conexión, que ambos se aconsejan mutuamente y que incluso se hicieron una promesa. "Me hizo prometerle que no abandonaría y que resistiría. Yo quería hacerlo, pero a su lado", ha dicho la sobrina de la intérprete de Marinero de luces, reconociendo también que la separación entre ellos ha pasado para que "se cortara" su feeling y su relación no fuera a más. "Que me separen así de mi grupo, tan chocante. Y encima estar rodeada de agua me da ansiedad", ha continuado diciendo Anabel entre lágrimas.