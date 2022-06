El largo abrazo de Anabel y Yulen al saber que volverán a vivir juntos

Anabel Pantoja y Yulen Pereira se han llevado una de las mayores alegrías desde que entraron en Supervivientes. Tras las semanas de emociones, tristezas y confesiones sobre su relación al estar separados, finalmente el programa les ha dado la gran noticia de la unificación de los grupos, lo que ha provocado un interminable abrazo entre ellos. La sobrina de Isabel Pantoja y el esgrimista han comenzado celebrándolo también con Anuar Beno, pero después de unos segundos le han soltado y han continuado los dos solos ante el alboroto de todos los demás participantes, que también han festejado que a partir de ahora vivirán todos juntos en la misma ubicación. La pareja ya no esconde sus ganas de verse y de estar juntos, y han confesado sus sentimientos durante estos días.

Anabel Pantoja, celosa del acercamiento entre Yulen y Mariana

Hace unos días que Anabel ya confesó a Jorge Javier Vázquez lo atraída que se sentía por Yulen, aunque fue tajante expresando que había ido sola a Honduras y así es como volvería a España. "Cuando te separan de alguien y te acuerdas mucho de esa persona… la separación te hace darte cuenta de cosas. Pero es lo que él dice, no hemos hablado nada. Tenemos que hablar y vernos fuera. Yo ahora estoy en un concurso, entré sola y saldré sola", dijo la influencer, dejando claro que pasara lo que pasara, el esgrimista es una de las personas con las que quiere salir de la mano del concurso.

Pero no solo eso, la colaboradora de Sálvame le escribió una preciosa carta en la que declaraba sus sentimientos. "Disculpa si en algún momento fui invasiva o protectora, como dice Kiko", comienzan las palabras de la prima de Isa Pantoja, que se ausentado del plató para defender a su prima durante unas semanas pero ya ha vuelto. "Solo lo hice porque eres muy importante y no quiero que te roce ni el aire... Me has revolucionado el alma. Sobre todo, has hecho que vuelva a sonreír y ver lo que valgo. Te quiero, mi príncipe", terminaban las palabras de Anabel, dejando sorprendido a Yulen. Por su parte, el esgrimista también ha confesado lo mucho que necesita a la influencer durante varias ocasiones, siendo todavía más claro que ella. "Cada día que paso aquí sin ella, más cuenta me doy de que me hace falta. Es que me apetece estar con Anabel ahora, ya, hablar con ella largo y tendido, 24 horas con ella, ella y yo... Tengo que estar con ella y ya está", ha reconocido.

Los encantos de Yulen Pereira para conquistar a Anabel Pantoja - desde un imponente físico a sus dotes como bailarín

Pero su historia de amor dentro de la isla no gusta a todos. Este acercamiento entre Anabel y Yulen ha provocado que muchos aseguren que el esgrimista solo está aprovechando la fama de la sobrina de la cantante y que ella está utilizando este enamoramiento para llegar más lejos dentro del concurso, algo que su amiga Belén Esteban ha querido aclarar desde sus perfiles sociales. "Se puede ver a mi gordi, Anabel Pantoja, como concursante de Supervivientes, no como si está liada con uno o con otro. Gracias", ha escrito la colaboradora para defender a la concursante. Pero además, que la prima del DJ tenga sentimientos por el deportista también ha hecho que Omar Sánchez, su todavía marido, fuera por primera vez a dar una entrevista a Sábado Deluxe, donde confesó sentirse "humillado" por lo que está ocurriendo en el reality.