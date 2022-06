Omar Sánchez, tajante al hablar de Anabel Pantoja: 'Me siento humillado'

Omar Sánchez ha vivido una de sus peores etapas en lo que llevamos de año tras la ruptura el pasado mes de enero con Anabel Pantoja. Cuatro meses después de la boda, concretamente el 1 de octubre en la isla de La Graciosa, tanto el deportista como la influencer pusieron punto final a su relación. En todo este tiempo, la sobrina de Isabel Pantoja ha sido la que más se ha pronunciado al respecto. Además, desde que se marchase a Honduras, su relación con Yulen Pereira ha ido cada vez a más, hasta el punto de declararse a él con una carta. Después de ser testigo de este gesto de su expareja, Omar Sánchez ha dado un paso al frente y se ha sincerado por completo, abriéndose en canal: "La verdad es que me siento un poco humillado", comenzaba explicando sus sentimientos el canario, en su primera entrevista en televisión en Sábado Deluxe.

Omar Sánchez comparte uno de sus recuerdos más emotivos con Anabel Pantoja que ya está en 'Supervivientes'

El deportista ha roto su silencio desde que Anabel Pantoja partiese a Supervivientes y, visiblemente emocionado, ha ido contestando a todas y cada una de las preguntas que se le han planteado. "La verdad es que me siento un poco humillado, al principio no veía nada raro entre Anabel y Yulen pero con el tiempo parece ser que sí ha surgido algo más, ya vi feeling entre ellos en la primera gala, cuando se tiraron del helicóptero, y se ha visto que no me equivocaba", comenzaba Omar, también conocido como 'El negro'. "Yo en esa primera gala ya le comenté a mis amigos que había visto algo raro en Anabel, vi alguna mirada en ella que me hizo sospechar, es una persona con la que he estado cuatro años, la conozco demasiado bien. Es algo lícito, nosotros no estamos juntos y ella es una persona libre, puede enamorarse si quiere, pero eso no significa que me guste verlo", explicaba dolido Omar.

Anabel Pantoja se derrumba reconociendo haber hecho daño a Omar Sánchez

A la hora de hablar sobre si Anabel Pantoja siente amor de verdad por Yulen Pereira, Omar Sánchez ha expresado con sinceridad lo que piensa: "No me sorprende nada que Anabel haya sido tan clara con respecto a sus sentimientos por Yulen, porque ella siempre es una persona muy clara, pero no creo que esté enamorada de él... Supongo que siente cosas". "No es plato de buen gusto ver a tu mujer en televisión hablando así de otro hombre, aunque no estemos juntos yo la quiero mucho y estas cosas aunque no quieras te duelen", seguía hablando el canario, resentido por todo lo que estaba viendo en Honduras. "Me han llamado el cornudo de España y que me he aprovechado de ella. Es fuerte", explicaba con indignación.

El mal trago de Anabel Pantoja en 'Supervivientes': huye al pensar que Omar Sánchez tiene pareja

La despedida antes de partir a Supervivientes

Omar Sánchez ha contado lo que más le ha dolido antes de que su expareja se marchase a la isla y ha confesado que hicieron "vida en pareja, pero sin serlo"."Dormíamos en la misma cama y tuvimos relaciones, aunque los dos teníamos claro que en ese momento no estábamos juntos, que tal vez ella se iba a la isla y se daba cuenta de que sentía algo por mí, pero también podía no pasar", confesaba con tristeza el canario. También ha asegurado que mantendrá una conversación con ella cuando salga de allí, pero no para volver, sino para que le explique su comportamiento con Yulen, ya que para él está siendo lo más duro. "Para mí me ha faltado el respeto simplemente por los años que estuvimos. Se podía cortar un poco, esas frases en pleno directo...", ha valorado Omar.

Omar Sánchez muestra su apoyo a Anabel Pantoja en sus días más difíciles en la isla

Desde que rompiesen la relación, el deportista no lo ha pasado nada bien: "Sentí que el mundo se me venía encima, me hundí totalmente porque no sabía si sería capaz de salir adelante o de encontrar a otra persona por la que sentir lo mismo". Sin embargo, Omar no se plantea volver con ella: "Ahora mismo Anabel como pareja es un punto y final". Además, él mismo ha asegurado creer que ya no está enamorado: "Enamorado no creo que siga porque van pasando estas cosas y te das cuenta de que esa persona no es para ti, pero me queda cariño y puede ser una buena amiga".

Anabel Pantoja explica los motivos de su ruptura con Omar Sánchez: 'Soy yo la que tomo la decisión'

Su relación con Alexia Rivas

Una de las personas con la que se le ha relacionado estos últimos meses a Omar Sánchez ha sido Alexia Rivas, sobre todo desde que se separase de la sobrina de Isabel Pantoja. Sin embargo, la periodista ha afirmado en más de una ocasión que entre ellos no hay nada, solo amistad, aunque el rumor sigue perenne. Pero cuando a Omar le han preguntado por la relación que mantiene con su amiga, el canario ha tomado la palabra siendo muy claro: "Yo ahora estoy soltero y tengo la puerta abierta con Alexia o cualquiera. Están empeñados con Alexia y es una persona importante como otros compañeros del reality. Si pasara algo con ella estoy en todo mi derecho al igual que Anabel, ya se enterarán si pasa algo o no", confesaba, dejando la puerta abierta al amor, asegurando además que desde que acabase su historia de amor con la influencer, no había tenido ninguna relación.