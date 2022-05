El mal trago de Anabel Pantoja en 'Supervivientes': huye al pensar que Omar Sánchez tiene pareja

Anabel Pantoja se ha llevado uno de los mayores sustos desde que está en Honduras. Si ya de por sí la experiencia como concursante está siendo bastante complicada para ella, debido a que no para de pensar en lo que dejó en España -la enfermedad de su padre, la ruptura con Omar Sánchez y todo lo que envuelve a Isabel Pantoja-, el susto que se ha llevado durante las nominaciones de Supervivientes 2022 le ha descompuesto todo el cuerpo. Y es que, Jorge Javier Vázquez le ha querido revelar una noticia y lo ha hecho de una forma en la que Anabel Pantoja ha vaticinado lo peor. Aun así, el presentador le había prevenido desde un principio: "Anabel, quiero contarte algo pero no quiero que pierdas los papeles", le decía con precaución.

VER GALERÍA

Ante estas palabras, a Anabel Pantoja se le cambiaba la cara por completo. "Se trata de una mujer. Una mujer de España, una mujer ha conseguido lo que tú temías, ha conseguido su propósito", continuaba el presentador, mientras que la sobrina de Isabel Pantoja cada vez estaba más sorprendida y seria. Por su parte, Anabel le ha preguntado si tenía que ver con su situación sentimental -por si acaso Omar Sánchez había encontrado de nuevo el amor- y Jorge asentía. "Pues enhorabuena, que coman perdices y sean felices. Se merece lo mejor. ¡Me refiero a él! Una pena", contestaba la prima de Isa Pantoja algo indignada al pensar en su exmarido y la persona que podría haberle robado el corazón. Tras pronunciar estas palabras, la protagonista soltaba los cascos, se daba media vuelta y se marchaba de la zona de nominaciones, dando por finalizada su intervención.

VER GALERÍA

Alexia Rivas responde a Anabel Pantoja: 'Puede estar pasando por un mal momento, pero yo también'

Sin embargo, Jorge Javier Vázquez insistía mucho en hablar con ella para poder comunicarle la noticia, pero Anabel Pantoja no tenía ni la más mínima intención de regresar, porque decía que esa información no tenía nada que ver con el concurso. No obstante, al final, la superviviente volvía para terminar de escuchar el anuncio. "Hablo de una mujer que a ti te afecta en el terreno sentimental. Se han confirmado tus presagios y tengo que decirte, y me alegra mucho, que tu tía ha triunfado en Buenos Aires con su concierto. ¡Ha vendido todo!", contaba Jorge Javier. Al oír sus palabras, Anabel Pantoja rompía a llorar de la alegría, y del susto que se había llevado a la vez. "No me pegues más esos sustos, por favor", decía de forma desconsolada, aunque feliz por lo que había conseguido Isabel Pantoja en Argentina, en su vuelta a los escenarios.

VER GALERÍA

Alexia Rivas aclara qué relación tiene con Omar Sánchez

Desde el incio del anuncio, Anabel Pantoja pensaba que el presentador le iba a comunicar que su exmarido Omar Sánchez había empezado una nueva vida con Alexia Rivas, periodista con la que se le ha relacionado tras la ruptura de la pareja. Cabe recordar que cuatro meses después de su idílica boda, Anabel Pantoja y Omar Sánchez rompían su relación. Era a finales del pasado mes de enero cuando la sobrina de la cantante confirmaba que había sido ella la que había dado el paso hacia adelante de dejarlo: "Sí, he sido yo", aseguraba a Sálvame. "Es verdad que llevo aquí dos semanas y he sido una coraza. Nadie se ha dado cuenta, pero yo lo tenía dentro", expresaba la sobrina de Isabel Pantoja ante el asombro de sus compañeros. Y es que la pareja llevaba más de cuatro años juntos y fue el 1 de enero de 2021 cuando se dieron el 'sí, quiero', en una romántica ceremonia a la que acudieron amigos cercanos y familiares como Isa Pantoja y Asraf Beno, pero con la ausencia de Kiko Rivera e Irene Rosales y el padre de la novia, Bernardo Pantoja.