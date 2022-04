La duda de Anabel Pantoja sobre Omar Sánchez mientras aumenta su complicidad con Yulen Pereira

Anabel Pantoja ha comenzado esta edición de Supervivientes con otra actitud a la que tuvo en su andadura en 2014. Ha sido la líder de su equipo la primera semana, no tiene ganas de abandonar y colabora con sus compañeros en los quehaceres diarios. Pero hay algo que le atormenta: si Omar Sánchez se acuerda de ella en España. La sobrina de Isabel Pantoja ha tenido una conversación con Tania Medina y Ana Luque en la que ha recordado cómo creció su relación con el windsurfista en Canarias, lo bien que les va con la empresa y la casa de tres plantas que alquilaron juntos, una vivienda que le parecía "la del conde Drácula" y que tuvieron que pintar entera de blanco. "¿Tú crees que él me estará viendo? Me da a mí que no. En el confinamiento hasta me hizo un escenario para que yo hiciera actuaciones", ha contado la prima de Kiko Rivera ante el asombro de sus compañeras. "¡Qué dices! ¡Pues claro que te está viendo", ha contestado la que fuera defensora de Olga Moreno.

VER GALERÍA

Los encantos de Yulen Pereira para conquistar a Anabel Pantoja - desde un imponente físico a sus dotes como bailarín

Pero la prima de Isa Pantoja tiene un problema que los colaboradores de Supervivientes aseguran que está molestando a su todavía marido, ya que su acercamiento a Yulen Pereira cada día es mayor. Anabel y el esgrimista pasan mucho tiempo juntos, pasean por la playa, recogen cangrejos y tienen largas conversaciones. Eso sí, la sobrina de la cantante no ha dudado en quejarse al deportista de que él no le hace el mismo caso que ella. "Preguntes a quien preguntes, sabes que me importas más que nadie", ha dicho el espadista a la influencer, que no se ha quedado muy convencida con sus palabras. Entre lágrimas, la colaboradora de Sálvame le ha dicho a su amigo que ella está más pendiente y que la diferencia entre uno y otro es que ella se da cuenta de todo. "Tus actos dicen que me tienes apartada", ha expresado Anabel.

"He pasado una noche a tu lado, que sabes que lo he pasado mal, al igual que tú, y cuando me levanto y me lavo los dientes lo primero que hago es ir a preguntar qué tal estás", ha dicho Anabel a Yulen, que le ha respondido que para eso se hablan las cosas. "Bueno, me he levantado con el pie izquierdo, ¿me lo aceptas o no?", se ha disculpado a los segundos la influencer, que se ha atrevido minutos después a enseñar a bailar sevillanas al deportista. "No vengas a Sevilla ni a la feria", le ha dicho Anabel tras ver que sus pasos de bailarín no era lo que esperaba. "Quiero ir, pero si te vas a reír de mí, no", ha dicho él avergonzado.

VER GALERÍA

De la salud de sus padres a su reciente separación: todos los frentes que ha dejado abiertos Anabel Pantoja

Ante su acercamiento, sus propios compañeros de edición, entre los que se encuentran Anuar Beno y Kiko Matamoros, hacen bromas con su relación. "Ya no se puede tener cariño a alguien", ha relatado el esgrimista ante las palabras del hermano de Asraf y el colaborador de Viva la vida. Para quitar hierro a la buena amistad entre ambos concursantes, Isa Pantoja ha comentado que solo le parece que hay "mucha complicidad" y que en Honduras se hacen "pactos y alianzas" muy importantes. "La verdad que pienso en Omar y creo que esas imágenes le pueden doler", ha apuntillado después la hermana de Kiko Rivera.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.