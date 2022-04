De la salud de sus padres a su reciente separación: todos los frentes que ha dejado abiertos Anabel Pantoja

Anabel Pantoja está participando en Supervivientes con gran ilusión. Durante estos primeros días de concurso, la colaboradora de Sálvame ha demostrado a todos que, en esta segunda oportunidad en el reality, está dispuesta a ir a por todas. Por ello no ha dudado en sacar su carácter guerrero con Rubén López por la comida o entablar una peculiar amistad con Yulen Pereira. Además, la suerte parece que le sonríe a la prima de Kiko Rivera, que en la primera gala se ha proclamado como líder de grupo, logrando que todo su equipo habite en la mejor de las islas. Sin embargo, no todo es tan bonito aquí en España, donde la influencer ha dejado más de un asunto importante pendiente de resolver a su vuelta de Cayos Cochinos.

VER GALERÍA

Anabel Pantoja elige a Yulen Pereira como su superviviente favorito... ¿serán algo más que amigos?

La salud de sus padres

En el momento de realizar su salto del helicóptero, la tertuliana televisiva no podía contener la emoción al acordarse de sus padres, a los que dedicaba este lanzamiento tan simbólico. Y es que, Anabel Pantoja siempre se ha definido como una persona muy familiar. Entre sus grandes apoyos se encuentra su madre, Merchi, que ha intervenido en Sálvame para comentar las primeras impresiones sobre su hija en este reto. En cambio, lo que ha llamado la atención de todos los presentes en el plató ha sido la confesión de la mujer sobre su delicado estado de salud: "Estoy regular, no estoy bien. Es la tercera operación a la que me someto y no ha salido como esperaba, tengo mucho dolor". Una realidad que la sobrina de Isabel Pantoja desconoce puesto que han preferido ocultársela para que no esté preocupada y su mente pueda estar centrada por completo en esta complicada aventura hondureña.

VER GALERÍA

Anabel Pantoja publica una emotiva carta sobre su padre y recibe el apoyo de su ex Omar Sánchez

En una situación similar también se encuentra su padre, Bernardo Pantoja, que en los últimos meses ha sido el objeto de los desvelos de la colaboradora sevillana ya que ha tenido que ingresar en distintas ocasiones en el hospital para intentar tratar las complicaciones de salud derivadas de la diabetes que padece desde hace años. De esta manera lo ha insinuado su propia ex mujer: "Ahora mismo, la situación de su padre y la mía es un poquito compleja". Unas palabras que han dejado claro que las cosas no van tan bien para el núcleo familiar como Anabel Pantoja podría pensar.

Su separación de Omar Sánchez

VER GALERÍA

Cuando tan solo cumplían cuatro meses como marido y mujer, Anabel Pantoja daba el paso de romper su matrimonio con Omar Sánchez. Una decisión sorprendente ya que además confesó que no se había casado completamente enamorada del surfero. En todo este tiempo, la ex pareja ha estado envuelta en rumores de reconciliación, con numerosas apariciones públicas en común, donde el deportista canario se mostraba como cómplice y consuelo en los momentos más complicados de la sobrina de la cantante de Marinero de luces. Sin embargo, esta segunda oportunidad no se ha producido y la colaboradora ha partido a Honduras con el corazón libre.

Omar Sánchez comparte uno de sus recuerdos más emotivos con Anabel Pantoja que ya está en 'Supervivientes'

La ruptura no está siendo fácil de asimilar para el joven deportista. Precisamente, a través de sus perfiles sociales, donde anunciaba su nuevo proyecto profesional, ha subrayado el complicado bache personal que está atravesando. "No estoy en mi mejor momento", ha declarado el ex concursante de Supervivientes, que tiene que ver a través de la pequeña pantalla como la que fuera su esposa rehace su vida y toma un camino cada vez más separado de él.

Sus conflictos familiares

VER GALERÍA

A pesar de que durante las semanas que dure su estancia en Honduras su defensora en los platós de Telecinco será su prima Isa Pantoja, las cosas no fluyen tan bien con el hermano de esta, Kiko Rivera. Al parecer, el DJ continúa cabreado con ella. Desde hace más de un año, el marido de Irene Rosales tampoco mantiene ningún tipo de relación con su madre, Isabel Pantoja. Un distanciamiento que no se ha arreglado tras el fallecimiento de Doña Ana, su abuela, aunque entonces parecía que iban a acercar posturas.

Los regalos que recibió Anabel Pantoja de su tía Isabel en 'Cantora', antes de casarse

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.