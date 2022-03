Anabel Pantoja publica una emotiva carta sobre su padre y recibe el apoyo de su ex Omar Sánchez

Anabel Pantoja no se separa de su padre. La colaboradora de televisión se apartó de los medios para volcarse por completo en el cuidado de Bernardo Pantoja, que se encuentra desde hace días ingresado en el Hospital Universitario Vírgen del Rocío en Sevilla. Su estado de salud es delicado, motivo por el cual su hija decidió abandonar temporalmente la televisión para trasladarse hasta el centro donde permanece dia y noche. Aunque pocos han sido los detalles que se han dado a conocer hasta ahora, Anabel ha decidido compartir con todos sus seguidores una emotiva carta en la que muestra a flor de piel sus sentimientos y en la que ha querido agradecer el apoyo y el cariño de todas las personas que están a su lado en un momento tan delicado.

VER GALERÍA

"Como ya sabéis, estoy pasando un momento bastante complicado", comienza su relato junto a una serie de fotografias al lado de su progenitor. "Y no estoy trabajando, ni tampoco dedicándome a nada de aquí. Solo a estar al lado de él", añade la colaboradora de Mediaset, dejando claro que su única prioridad es el bienestar y la salud de su padre. "Aparezco por aquí porque quería agradecer a todo el equipo del hospital. Las enfermeras como lo cuidan, los médicos como le ayudan, la seguridad como está pendiente de él y de nosotros, las señoras de la limpieza como lo miman, los mismos compañeros y familiares", continúa la sobrina de Isabel Pantoja que ha querido mostrar su agradecimiento infinito y el de su padre. "A todos los que me habéis escrito preguntándome por él, solo puedo deciros que nada más el hecho de perder un minuto de vuestra vida para interesaros por él, ya me siento afortunada con vosotros. Pensaba que no tenía a tanta gente a mi lado", señala emocionada. Y por último asegura que "ahora hay que seguir luchando y aquí estará su princesita, como él dice y aquí estaré siempre", antes de concluir su emotiva carta con estas palabras; "Os queremos y os lo agradecemos, mi padre y yo".

-La reconciliación de Anabel Pantoja y Kiko Rivera en directo desde un balcón

Unas palabras que provocaron rápidamente la reacción de sus seguidores entre ellos su exmarido Omar Sánchez, que ha querido apoyar a su exmujer publicamente con un cariñoso mensaje. "En los malos momentos solo las buenas personas y con corazón están, y una de ellas eres tú. Ánimo", le ha escrito, recibiendo el aplauso de sus seguidores, que se alegran de la relación que mantienen pese a su reciente ruptura y cuyo mensaje de apoyo "le engrandece".

A las muestras de afecto también se sumaba Toñi Moreno, que hace apenas unos días perdía a un ser querido, la abuelita Esperanza, como así llamaba a la abuela de uno de sus amigos. "¿Sabes? Es el mejor regalo que te puedes hacer. Te lo digo porque lo sé", le decía a Anabel. La presentadora siempre ha lamentado no haber podido haber pasado más tiempo con su padre, Pepe, que falleció en 2016. Año tras año se acuerda de él en fechas muy especiales y comparte preciosas imágenes y cariñoso mensajes de su padre, al que siempre tiene presente en sus pensamientos y al que echa mucho de menos.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.