Anabel Pantoja hace la mudanza de la casa que compartía con Omar Sánchez

A los pocos días de confirmar su ruptura con Omar Sánchez, tan solo cuatro meses después de haber celebrado su boda, Anabel Pantoja no ha esperado ni un momento más para hacer la mudanza de las cosas que tenía en la casa que compartía con su todavía marido en Pozo Izquierdo (Gran Canaria). Varios operarios han cargado dos camiones para trasladar las pertenencias y objetos personales que la influencer conservaba hasta ahora en la vivienda conyugal hasta su nuevo domicilio, situado en otra localidad a varios kilómetros. Un colchón, varias cajas de cartón, el cabecero de la cama, una bicicleta, la barbacoa, un congelador y algunas plantas de plástico decorativas han sido algunas de las cosas que la colaboradora de Sálvame se ha llevado al hogar en el que vivirá a partir de ahora y que han podido recoger las cámaras del programa donde trabaja. Además, tras la llegada de la empresa que ha retirado todos los enseres, el windsurfista ha asegurado que él va a seguir viviendo allí y ha querido dejar muy claro que Alexia Rivas es simplemente una amiga "como otras muchas".

Sin querer decir mucho más sobre lo que le ha parecido encontrarse su casa sin varios muebles y enseres, Omar ha tenido una clara petición en estos momentos tan difíciles: que se respete a sus seres queridos. Pero no solo se lo ha dicho a los reporteros del programa de su todavía mujer sino que ha dejado un mensaje en sus perfiles sociales. "Por favor, a los medios de comunicación os pido un poco de respeto con nuestras familias porque ellos son anónimos y no tienen nada que ver esto. Pueden preguntarle a ella o a mí, ya que hemos hecho nuestra relación pública y yo entré en el reality, pero de corazón, a ellos no. Gracias. Espero que lo comprendan", ha relatado Sánchez.

La vivienda en la que estaban viviendo desde 2019 cuenta con dos plantas, un gran salón; donde la colaboradora pasó varios días escayolada por la rotura del peroné; recibidor, un cuarto para lavar la ropa, cocina americana con comedor, baño, habitación con zona de lectura, patio, solarium y vistas al mar. Allí, en la casa de Pozo Izquiero ya solo quedan los recuerdos que la pareja ha vivido durante varios años y que la influencer ha compartido en sus perfiles sociales, sobre todo durante el confinamiento (cuando Anabel hizo gimnasia desde las diferentes estancias del domicilio). Muy triste con la jornada de hoy por ver el que había sido su hogar hasta ahora tan vacío, tal y como han contado sus compañeros de Sálvame, la sobrina de Isabel Pantoja ya relató hace unos días que aún tenía muchos papeles que solucionar por todas las cosas que tenía en común con su todavía marido.

Los recién casados no se fueron de luna de miel por motivos de trabajo y sus primeras semanas como marido y mujer estuvieron marcadas por las supuestas infidelidades de Omar Sánchez. En aquel momento desmintieron cualquier rumor de crisis y siguieron adelante con su nueva vida. Pero ahora ha sido Anabel la que ha decidido poner punto y final aclarando que no ha habido terceras personas y que ha sido ella quien ha toma la decisión porque poco a poco se ha ido desenamorando.

