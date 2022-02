Isa Pantoja señala las pistas que adelantaban la separación de su prima Anabel: 'Me ha sorprendido'

Tras la confirmación de la ruptura de Anabel Pantoja y Omar Sánchez, Isa Pantoja ha dejado aparcados sus éxamenes para mostrar su apoyo a su prima y contar que ella no tenía ni idea de la separación. "Me ha sorprendido mucho porque siempre les he visto bien. De hecho, al dar el paso de irse a Canarias, cuando de toda la vida le ha gustado estar en Sevilla con los suyos, comprendí que iban a estar juntos siempre", ha explicado la hija de la tonadillera en El programa de Ana Rosa, añadiendo que con la muerte de Doña Ana tenían la excusa perfecta para no haber celebrado la boda y aún así "tenían muchas ganas de realizar la ceremonia". Además, la hermana de Kiko Rivera ha expresado que sí empezó a sospechar cuando se anunció que la pareja no había pasado las navidades juntos porque cree que "no es muy lógico" que después de haberse dado el 'sí, quiero' en La graciosa no se fueran de viaje de novios y pasaran esas fechas tan especiales por separado.

"Me extrañó bastante que no pasaran la Navidad juntos y ahí es cuando Anabel empezó a llamarme para contármelo, pero no logramos hablar. Ahí es verdad que empecé a olerme algo. Ya empezaron a saltar todas las alarmas e intentaron ocultarlo, pero al final no ha podido ser", ha expresado Isa sobre la ruptura con Anabel. Y aunque la sobrina de la cantante ya ha contado y confirmado que no ha habido terceras personas por ninguna de las partes, la hermana del DJ ha querido corroborar que según sus informaciones ni el windsurfista ni la influencer han sido infieles. Pero no solo eso, la colaboradora del programa que ahora presenta Patricia Pardo y Joaquín Prat ha revelado que la intérprete de Marinero de luces sí se ha enterado de la noticia: "Creo que lo sabe", ha relatado.

Isa también comentó en Ya son las ocho que le daba mucha pena que todo se hubiera terminado después de la boda, que fue una semana muy delicada para Anabel. "Yo la veía que no estaba bien pero no sabía si era algo relacionado con Omar. El agobio que ella tenía pensé que era por todo lo que había pasado esos días. Ella cuando se separaron cuando se fue a Supervivientes, creo que se dio cuenta de que estaba bien sin él", explicó la hija de Isabel Pantoja, comentando además que la vida de su prima ha cambiado durante estos meses en Madrid porque se ha empezado a rodear de otro tipo de personas.

La colaboradora de El programa de Ana Rosa tiene claro que su prima antes venía a la capital para solo trabajar a la televisión y ahora queda con otras personas que le mostraron su apoyo cuando Omar se fue a Honduras a vivir su experiencia en el concurso. "Supongo que a él en su postura le hubiera gustado que Anabel hubiera dicho también cosas buenas de él, pero es que tenía que explicar por qué quiere terminar la relación", sentenció Isa.

