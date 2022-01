Isa Pantoja cuenta cómo se encuentra su madre tras el anuncio de la docuserie de Julián Muñoz

Isa Pantoja, que hace unas semanas explicó cómo iba a pasar las navidades su familia, ha relatado cómo se encuentra su madre tras el anuncio de la próxima docuserie que hará Julián Muñoz. "Supongo que hablará de la relación con ella y dónde desembocó todo", ha expresado la hija de la artista en El programa de Ana Rosa, añadiendo que personalmente ella no sabe mucho de esa etapa porque era muy pequeña. La colaboradora ha dicho además que no tiene sentido que vaya a salir esa información sobre su progenitora después de tantos años, aunque ha expresado cómo cree que fue la situación que tuvo la cantante durante los sucesos que podría relatar el exalcalde de Marbella en este nuevo proyecto de Mediaset: "Mi madre lo ha pasado bastante mal porque desde el primer momento en el que mantienen una relación la prensa se le echó encima", ha revelado la hermana de Kiko Rivera, diciendo también que para la intérprete de Marinero de Luces todo esto ha sido un calvario y ahora sería volver a removerlo.

La hija de Isabel Pantoja ha asegurado que si además su madre se encuentra mal y no está recuperada por la muerte de su abuela Ana, ahora este nuevo revés le afectará muchísimo y no le sentará nada bien. "Aunque ella no lo vea, porque no lo ve, le llega la información. Intentamos desviarle el tema, pero enterarnos nos enteramos", ha expresado Isa a sus compañeros de plató. En su regreso al programa de Telecinco, la hija de la cantante también ha contado cómo ha pasado finalmente esas fechas tan especiales y familiares en un momento en el que el clan Pantoja no pasa por una de sus mejores épocas.

"He celebrado la Navidad con unos amigos. Sé que es raro que no esté con ella estos días, pero yo sí la entiendo porque está mal y puedo comprender que no tenga ganas de celebrar nada. Ella es muy sufrida y cuando le hablas de Paco, es como si hubiese pasado ayer", ha contado Isa Pantoja, explicando que sí ha tenido contacto con su madre estos días y que se han felicitado las fiestas por teléfono. Además, la prima de Anabel Pantoja ha querido aclarar que pone en duda que la artista haya celebrado la Nochebuena acompañada: "Me parece extraño que mi madre celebrase la Navidad con otras dos personas".

Con el que no han mejorado la relación familiar ni parece que pueda hacerlo en los próximas semanas es con Kiko Rivera, ya que no ha hablado con él en Navidad ni piensa hacerlo en fin de año: "Con mi hermano no he hablado y tampoco tengo intención de hacerlo el día 31. Yo felicité a su hija por su cumpleaños y no he recibido ningún tipo de contestación", ha confesado en el programa de Mediaset.

