Isa Pantoja explica cómo pasará su familia las vacaciones de Navidad

La tormenta familiar entre los Pantoja continúa incluso en Navidad. Isa Pantoja, que hace unos meses narró cómo se había sentido menospreciada la última vez que vio a su madre, ha confesado que serán unas fechas muy tristes cuando lo cierto es que deberían ser unos días de unión, paz y felicidad. En un año complicado además para todos tras el fallecimiento de su abuela, doña Ana, parece que ninguno de los integrantes de la familia se va a juntar. "Vamos a pasar la Nochebuena cada uno en su casa por lo que sabéis. No estamos bien. Además, estas son fechas delicadas para mi madre porque otra vez vuelve con el recuerdo de mi abuela, que está siempre presente, pero quizás ahora más todavía", ha relatado la colaboradora de Mediaset en El programa de Ana Rosa, añadiendo que el año pasado tampoco se celebró.

La hermana de Kiko Rivera también ha querido expresar que muchos años todo ha dependido de cuándo su hermano tenía a su hijo Francisco, ya que el día que coincidieran todos era cuando se juntaban. "No tenía por qué ser 24 o 31, pero un día de Navidad sí. En este caso no se va a producir", ha explicado Isa. Además, ha querido dejar claro que a pesar de tener una finca al aire libre donde no haya tantas restricciones, no hay ningún día programado para que se vean todos los niños. "Hablo por mí porque con mi hermano no hay relación, así que no creo. No sé cómo están las cosas con ellos tampoco, pero creo que todo sigue igual", ha continuado diciendo Isa, revelando que, por lo que ella sabe, la intérprete de Marinero de luces no tiene ganas de nada.

Isabel Pantoja no tiene ánimos y no quiere celebrar la Navidad porque "no le apetece" hacer nada en estos momentos, pero su hija también ha asegurado que tampoco tenía pensado llevar a su hijo a ver a su abuela porque estos días no se encuentra con ella. "Yo lo tengo el día 31, en todo caso se lo llevaré cuando esté conmigo, que ya más que una alegría porque vaya yo, a mi madre lo que le gustaría es estar con los niños", ha expresado la tertuliana, dejando claro que todo lo de no juntarse se refiere a Nochebuena y no sabe si la artista se encontrá con ánimos para despedir el año. "A lo mejor lo ve de otra manera. Hay días en los que está mejor y en otros peor", ha añadido.

Además, Isa ha comentado que Anabel Pantoja, que sí estuvo invitada al cumpleaños de Ana, la hija mayor de Kiko, lo celebrará con su madre y en Canarias, ya que después de casarse debe cumplir con su nueva familia política. A pesar de que su prima acudió al evento en Sevilla, la hermana del DJ aseguró hace unas semanas que a ella no le habían dicho nada, algo que la enfadó muchísimo. "No me han invitado, lo mío era algo que casi lo entendía... pero en realidad no era el cumple de Irene o de mi hermano, era el de mi sobrina y yo tengo al primo de la sobrina. A mí sí me gustaría fomentar la relación entre ellos", relató indignada.

