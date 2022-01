Omar Montes desvela cómo evitó que Isa Pantoja fuera secuestrada

Las declaraciones de Omar Montes han dejado sin palabras en más de una ocasión, muchas veces por su tono bromista. Sin embargo, en esta ocasión la historia que ha relatado el cantante se aleja bastante de su discurso habitual para desvelar una anécdota tan seria como que salvó a Isa Pantoja de ser víctima de un secuestro cuando aún eran pareja. Así lo ha narrado Omar Montes en su recién estrenado libro Mi vida mártir, donde ha contado con detalle qué ocurrió una noche en la que la hija de Isabel Pantoja terminó montada en el coche de unos delincuentes pertenecientes a un grupo criminal.

Omar Montes ha echado la vista atrás hasta el año 2018, cuando Isa Pantoja y él eran una de las parejas más mediáticas de nuestro país. Tal y como relata el intérprete de La Rubia, ambos se encontraban en un hotel en Sevilla cuando tuvieron una fuerte discusión y la hija de Isabel Pantoja decidió hacer su equipaje y marcharse de la habitación. En su libro, Omar Montes explica que vio de lejos cómo al salir su entonces novia hizo autostop y que él fue testigo de cómo se montaba en el vehículo de unos chicos que "no tenían buena pinta": "No quiero ni pensar lo que hubieran hecho con Isa. Me habían mosqueado y en aquella ocasión se cumplió aquello de: 'piensa mal y acertarás'", cuenta el cantante.

Tanta desconfianza le dio lo ocurrido que decidió ir detrás del coche, al que estuvo persiguiendo durante más de una hora hasta que se paró en una gasolinera. Fue entonces cuando el ganador de Supervivientes 2019 se bajó de su vehículo, se dirigió al que transportaba a Isa Pantoja, cogió a su entonces novia en brazos junto a su equipaje y se marcharon juntos. "Isa es una chica de buena familia y era carne de cañón para pedir un rescate o lo que fuera", ha añadido Omar Montes.

Tal y como asegura el relato, semanas después se percataron de que aquellos chicos que habían invitado a la hija de Isabel Pantoja a montarse en su coche pertenecían a una peligrosa banda criminal conocida como 'Los Drieris': "Son los mismos que apuñalaron a una señora mayor por quitarle 50 euros que llevaba en efectivo", añade el testimonio de Omar Montes a quien, según su relato, la intuición no le falló. Una anécdota con la que ha dejado sin palabras y sobre la cual Isa Pantoja aún no se ha pronunciado al respecto.

