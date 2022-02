Anabel Pantoja visita a su padre en el hospital: 'Ya está aquí tu princesa'

Anabel Pantoja está viviendo un momento muy complicado. A su reciente separación de Omar Sánchez, se suma la preocupación por el estado de salud de su padre, Bernardo Pantoja. Fue a principios de semana cuando la colaboradora confirmó en Sálvame que su progenitor se encontraba ingresado en el Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla, por problemas derivados de la diabetes que padece. "Esa era mi preocupación", dijo Anabel emocionada. "En mi familia están todos al tanto y preocupados", añadió. La sevillana, de 35 años, explicó qué no estaba al lado de su padre porque tenía que trabajar "para que no le falta de nada", pero aseguró que estaba muy bien cuidado por una persona de su confianza. "Me está ayudando, es mis pies y mis manos", aseguró Anabel.

VER GALERÍA

Tras varios días trabajando en Madrid, la colaboradora viajó a Sevilla para reencontrarse con Bernardo Pantoja. Llegó con semblante muy serio a la estación de tren, sin hacer declaraciones a la prensa, y de ahí puso rumbo al Hospital Virgen del Rocío. A su llegada tampoco quiso hablar con los medios, pero una vez dentro compartió esta foto dando la mano a su padre. "Ya está aquí tu princesa", publicó junto a un icono de un corazón y de fondo una canción de Manuel Carrasco, Si la vida te aprieta, que dice así: "Si la vida te aprieta no olvides decirle a tu alma que puedes por ella. Si aprieta. Lo sientes que vamos a hacer lo quien dijo que fuera".

VER GALERÍA

Al lado de Bernardo Pantoja, de 70 años, también se encuentra su pareja, Junco, exbailarina de origen japonés que ahora se dedica a labores de costura. Sus problemas de azúcar le han llevado al hospital en varias ocasiones. En 2017, tuvieron que amputarle parte de su pierna derecha por una infección, derivada de la diabetes que sufre. En aquel momento, Anabel dijo: "Gracias a Dios ha salido todo bien. Estamos todos muy preocupados, la recuperación es lo que tenemos que ir viendo. Es muy difícil para mí hablar de esto".

VER GALERÍA

Anabel Pantoja es una mujer muy familiar y prefiere dejar al margen de las polémicas a sus padres, Bernardo Pantoja y Mercedes Bernal, a quien cariñosamente llama Merchi. Su madre tuvo un papel muy importante en su boda con Omar Sánchez, pero su padre, debido a sus problemas de salud, no estuvo presente. "Por supuesto que está invitado, pero mi padre no puede venir a la boda (…) me caso en la arena y por su estado no puede venir", explicó entre lágrimas. "Quiero casarme en la playa y mi padre quiere que me case donde quiera y que su hija sea feliz. Él me lo va a respetar, él me lo respeta", añadió, y muy tajante aseguró que la relación entre ellos era maravillosa. "A mi padre le tengo en un pedestal. No me deis clase de hija".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.