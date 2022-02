La nueva preocupación de Anabel Pantoja tras su ruptura con Omar Sánchez

Loading the player...

Han pasado un par de semanas desde que Anabel Pantoja confirmó su separación de Omar Sánchez cuatro meses después de su romántica boda en La Graciosa. Sin duda están siendo momentos difíciles para la sobrina de Isabel Pantoja, pero no solo por su ruptura sentimental. Anabel tiene otra gran preocupación relacionada con el estado de salud de su padre, Bernardo Pantoja. La influencer y televisiva colaboradora no ha podido evitar desmoronarse al tratarse el tema en el programa Sálvame. Más tarde, se enfrentaba a las preguntas sobre el estado de su padre. Dale al play y no te lo pierdas.

