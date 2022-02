Anabel Pantoja, 'rota por dentro' tras las últimas palabras de Omar Sánchez

Anabel Pantoja está viviendo un momento duro. Tras la ruptura con Omar Sánchez, la colaboradora de Mediaset intenta pasar página y comenzar una nueva vida, pero las últimas declaraciones de su todavía marido han provocado que la sobrina de Isabel Pantoja asegure que está "rota por dentro". "Dejó de necesitarme a su lado. Es otra persona totalmente diferente de la que me enamoré", ha dicho el que fuera concursante de Supervivientes 2021 en una entrevista de la revista Semana. Y aunque desde Sálvame la influencer ya pudo leer un adelanto de algunos titulares, la prima de Kiko Rivera ha asegurado que no había tenido tiempo de ver todas las declaraciones que ha hecho el windsurfista. De hecho, a su llegada a Las Palmas desde Madrid, un equipo de su programa ha querido saber cómo se encontraba tras las palabras a las que se va a tener que enfrentar y ella ha confesado que durante el viaje en avión solo había descansado. "No la he leído y no quiero decir nada. He dicho que necesitaba desaparecer y tomarme el día libre, tranquila. Sobre la revista de Omar, solo voy a decir que cada uno puede decir lo que quiera", ha dicho Anabel, añadiendo que iba a comer con sus amigos más íntimos.

VER GALERÍA

La vida de Anabel Pantoja y Omar Sánchez en Gran Canaria antes de separarse

La prima de Kiko Rivera ha asegurado que quería pasar el día con sus más allegados para leer toda la entrevista "tranquilamente", aunque ha confirmado que no contestará a nada de lo que diga Omar. "Es una cosa íntima y que se queda para mí. Él tiene sus pensamientos y yo los respeto. Espero que se respeten los míos, mis actitudes y lo que voy a hacer a partir de ahora", ha explicado. Pero no solo eso, la colaboradora ha dicho tajante que se iba a mantener firme en su decisión de no dar declaraciones y que creía que "todo saldrá poco a poco".

Horas después de sus palabras, Sergi Ferré, reportero de Sálvame, ha revelado además que había vuelto a hablar con Anabel, quien ha confesado que estaba muy dolida: "Me ha dicho, 'estoy rota por dentro y hoy quiero romperme con mis amigos y no aparecer por ningún lado. Mañana vuelvo a la vida'", ha relatado el periodista. Además, la colaboradora expresó su enfado en el trabajo el martes cuando comenzó a enterarse de las primeras declaraciones de la entrevista de su todavía marido, ya que aunque se mostró a favor de que Omar diese su versión, dejó entrever que no le hacía nada de gracia. "Él está tranquilo en la playa. ¿Quién está aquí lunes y martes? ¿Quién ha contado las cosas en su programa por un mismo precio? Al final la que está aquí cuatro horas soy yo", comentó muy enfadada.

VER GALERÍA

Así fue la boda rodeada de polémica de Anabel Pantoja y Omar Sánchez hace cuatro meses

Además, desde el programa donde trabaja Anabel han asegurado que no va a dormir en su domicilio actual, a donde se llevó todos los enseres de la casa que compartía con Omar, para evitar que la prensa pudiera verla en casa y evitar así las preguntas. Por su lado, el que fuera concursante del reality de supervivencia de Telecinco tampoco ha querido decir nada más sobre la separación, aunque ha asegurado que se encuentra "muy tranquilo" y que Anabel sabe que la quiere mucho.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.