Así fue la boda rodeada de polémica de Anabel Pantoja y Omar Sánchez hace cuatro meses

Loading the player...

"Es muy difícil decir lo que te voy a decir, pero no sé lo que durará esto, no lo sé. Espero que dure hasta siempre. Pero gracias, porque lo que estemos, me has hecho sentir la mujer más valorada". Estas son las palabras que pronunciaba una emocionada Anabel Pantoja durante su boda con Omar Sánchez el pasado 1 de octubre en La Graciosa. Apenas cuatro meses más tarde, la pareja se ha separado, una decisión que ha tomado la propia Anabel, como ella misma ha confirmado. La suya fue una boda envuelta en polémica desde el primer momento, cuando el fallecimiento de doña Ana, madre de Isabel Pantoja, sorprendió a la familia ya en Canarias, listos para el enlace. La ausencia en la ceremonia de su primo Kiko, que finalmente decidió quedarse en Sevilla, fue el inicio de las tensiones entre el DJ y su prima. Recordamos, en vídeo, cómo fue la boda. Dale al play y no te lo pierdas.

-Anabel Pantoja aclara que no existen terceras personas en su crisis matrimonial

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.