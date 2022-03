Anabel Pantoja sufre un nuevo revés en su momento más complicado

Que Anabel Pantoja no pasa por uno de sus mejores momentos es algo innegable. Tras la separación de Omar Sánchez, solo cuatro meses después de haberse casado, la influencer tuvo una de las peores noticias: el ingreso de su padre en el hospital. Bernardo, uno de los tres hermanos de Isabel Pantoja, estuvo varios días en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla por problemas derivados de la diabetes que padece y su hija viajó hasta la capital andaluza para estar a su lado. Pero no solo eso, la colaboradora de Mediaset ha recibido un nuevo revés familiar y ahora es su madre, Mercedes Bernal, la que será operada este jueves, una intervención de la que no han trascendido detalles. Además, la prima de Kiko Rivera ha contado a todos sus seguidores el motivo de salud por el que ella misma no ha acudido a Sálvame: "Me habéis preguntado que por qué estoy tan perdida. Estoy en Sevilla. Tenía previsto viajar hoy a Madrid para trabajar. Sabéis que estoy aquí por el tema de mi padre, pero me he tenido que ir a urgencias porque tengo una faringitis aguda", ha contado Anabel.

"Tengo unas placas increíbles, no puedo hablar y mal cuerpo. Me tengo que quedar aquí porque la Merchi se opera el jueves. Se me junta todo", ha explicado Anabel en sus perfiles sociales. "Y aquí en Sevilla disfrutando del buen tiempo", ha añadido la influencer. Pero la colaboradora también ha querido sacar el lado bueno de estar enferma y ha mostrado el puchero, "lleno de verduras y de pringá", que le han cocinado para que mejore antes.

Tras una tarde en la que también ha podido disfrutar jugando al futbolín, Anabel ha mostrado su apoyo a Raquel Bollo, una de sus mejores amigas. La que fuera colaboradora del programa de Jorge Javier Vázquez y ahora de Viva la Vida debería 20.000 euros a su casero, quien le reclama el pago del alquiler de la vivienda y de facturas de agua, luz, y gas. "Hasta que se apague el sol", ha escrito la sobrina de Isabel Pantoja junto a una fotografía en la que abraza a la madre de Alma y Manuel Cortés.

Si la recta final de 2021 fue complicada para Anabel por el fallecimiento de su abuela, doña Ana Martín, los tres meses que llevamos de 2022 no han sido tampoco muy positivos para ella. Después de confirmarse su separación de Omar Sánchez, la prima de Isa Pantoja se enfrenta también a una demanda de Marta Riesco. "Voy a ir por lo civil y por lo penal contra ella. Vas a estar en el banquillo, como tu tía", le dijo la reportera de El programa de Ana Rosa por unas declaraciones que la colaboradora había hecho.

