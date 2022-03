Kiko Rivera se pronuncia tras el juicio de su madre: 'Si te equivocas, pagas'

Isabel Pantoja se enfrenta a una petición de tres años de cárcel. Este martes, la artista acudió al Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga, acusada de un delito de insolvencia punible por el que la Fiscalía ha pedido una pena de tres años de prisión. Se la pudo ver muy afectada en el banquillo de los acusados y no pudo contener las lágrimas al ver la gran expectación mediática que había suscitado. No fue, sin duda, un día fácil para ella, como tampoco lo fue para su familia. Su hija Isa confesó que tuvo que "ser horroroso para ella" por el hecho de "enfrentar y revivir" una situación por la que ya pasó hace años. "Estoy sin palabras, esta noche no he podido dormir y pensaba todo el rato en ella", dijo muy emocionada en El programa de Ana Rosa.

Horas después ha sido su otro hijo, Kiko Rivera, el que ha roto su silencio. Lo ha hecho mediante un texto que ha compartido en su cuenta personal, asegurando que "ayer fue un día complicado. Soy humano, tengo corazón y no fue un momento precisamente bonito". El DJ ha querido mandar un mensaje a Isabel Pantoja y dice que: "Espero de corazón que a mi madre no le suceda nada malo, aunque ya es hora de que se ponga en manos de gente que la pueda ayudar y, aunque le duela, separarse de quien no le hace bien".

"Le mejor defensa es no atacar, y alegrarse del mal ajeno se puede volver en tu contra. Eso deberían aprender algunos. Si te equivocas, pagas, y eso es algo que, por suerte o por desgracia, para otros es así", escribe Kiko Rivera. A pesar de las palabras que ha dedicado a su madre, el DJ advierte que no quiere que la gente se equivoque y malinterprete su mensaje. "Yo ya no formo parte de esa familia, pero eso no quita que ayer fuese un día de mierda. Recuerden siempre, soy humano y, aunque no quiera saber nada de esto, no deja de ser mi madre", concluye.

Varios frentes abiertos

Además de pronunciarse sobre el último revés judicial de su madre, Kiko también ha hecho referencia a los últimos rumores que han circulado acerca de su matrimonio. Hace días que se viene hablando de que su relación con Irene Rosales no pasa por su mejor momento, sin embargo, el hijo de Isabel Pantoja ha respondido así de contundente: "No se por qué se empeñan en querer separarnos, no sé por qué se inventan tantas mentiras, no sé por qué nos tienen o tanta envidia o tanto odio". "Lo que sí sé es que te amo por encima del mundo. Te quiero cariño @irenerova24", ha dicho el DJ junto a varias imágenes de lo más románticas en las que aparece besando a su mujer.

