La conciliadora respuesta de Irene Rosales ante las contundentes declaraciones de Isa Pantoja sobre ella

Este miércoles, Kiko Rivera cumplía 38 años y su mujer Irene Rosales le preparaba una fiesta sorpresa, además de dedicarle estas emotivas palabras: "Feliz cumpleaños mi vida. 8 cumpleaños a tu lado y seguimos sumando, seguimos aprendiendo juntos, luchando y queriéndonos. Prometo estar siempre a tu lado, ayudarte y quererte. Solo le pido a la vida que nos dé mucha salud, que disfrutemos de la vida y de nuestros hijos, porque eres el mejor papá que pueden tener. Gracias siempre por todo mi vida. Feliz cumpleaños, feliz vida. Te amo siempre @riverakiko". ¿Quién felicitó a Kiko por su cumpleaños? ¿Lo llamaron sus hermanos? ¿Y su prima Anabel? Irene Rosales también se ha pronunciado sobre las últimas y contundentes declaraciones de Isa Pantoja sobre ella. La colaboradora de El programa de AR afirmó sobre su cuñada que "si no tienes argumentos para defenderlo ni tampoco para mostrarme un poquito de empatía públicamente, entonces mejor no hagas declaraciones apoyándolo".¿Cuál ha sido la respuesta de Irene antes estas declaraciones? Dale al play y no te pierdas el vídeo.

