Así es Francisco Cacho, el hombre del tiempo de La Sexta que causa verdaderos 'anticiclones'

Francisco Cacho es el hombre del tiempo de La Sexta desde el pasado mes de octubre. Licenciado en Física por la USAL y con un Máster en Meteorología por la UCM, este zamorano de 36 años ha conquistado a la audiencia con su rigor y su enorme frescura. De jueves a domingo, Francisco informa del tiempo no solo en los Informativos de la cadena, sino también en varios programas como Más vale tarde, Al rojo vivo y La Roca, donde cuenta con su propia sección. El meteorólogo cursó la carrera en Salamanca mientras jugaba al fútbol. Cuando terminó, se trasladó a Madrid para estudiar el Máster e hizo las prácticas en RTVE. Antes de fichar por La Sexta, estuvo en El País, Weather Channel y AEMET, hasta que lo llamaron en Castilla y León TV para dirigir la sección de El Tiempo en Valladolid, donde ha estado viviendo dos años.

El meteorólogo es un apasionado del deporte y le encanta cuidar su cuerpo. En sus redes sociales es habitual verlo haciendo ejercicio. Pero, también tiene otros muchos hobbies: "Soy amante de Madrid, del buen comer. Me gusta mucho salir a cenar y descubrir sitios nuevos. Además, soy un gran aficionado al cine y me encantan los podcasts, viajar y el campo. Mi plan perfecto es ir a la finca de mi familia a montar a caballo. Ahora, lo hago poco porque estoy lejos, pero me encanta".

Francisco también ha trabajado en el mundo de la moda y ha desfilado para grandes diseñadores. "Durante los dos años que he vivido en Valladolid y, debido a la pandemia, he trabajado mens en este sector y he sido mucho más selectivo. Solo hacía cosas muy concretas. No descarto seguir haciendo trabajos como modelo ahora que estoy viviendo de nuevo en Madrid". Aunque el castellano-leonés tiene una cosa muy clara: "Mi carrera de meteorólogo es mi absoluta prioridad. Nunca voy a anteponer la moda a mi carrera como científico".

