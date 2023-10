El mensaje de Irene Rosales a Jessica Bueno que da una pista sobre su relación

Irene Rosales se ha mostrado muy cariñosa con la que fue pareja de su marido Kiko Rivera. A través de sus redes sociales, Irene ha enviado un mensaje a Jessica Bueno, que está concursando en GH VIP, unas palabras que dan una pista acerca de su relación. Junto a una captura de pantalla en la que se ve a Jessica, Irene escribe: “Me alegro mucho por Jessica Bueno. ¡Sé de una personita que estará supercontenta!” apunta refiriéndose al hijo que tiene la modelo con el DJ, Fran, que tiene 10 años. Añade Irene un deseo para Jessica: “Ojalá llegue a la final para que disfrute de la bonita experiencia que es vivir GH y porque sé que (añade el icono de un niño en referencia al pequeño) estará superorgulloso”.

La mujer de Kiko Rivera sabe lo que es enfrentarse a un reality así pues ella misma concursó en 2019 en Gran Hermano Dúo. En aquella ocasión el hijo de Isabel Pantoja quedó en segundo lugar por detrás de María Jesús Ruíz, que se llevó el premio de 100.000 euros. El apoyo a Jessica ha llegado además de otros miembros de la familia Pantoja como Isa y Anabel. “Me alegro de que la gente apoye a Jessica porque es sincera y educada” dijo Anabel, que comentó que el público está “conociendo a una Jessica que no todo el mundo conocía”. La relación de Kiko con la madre de su hijo mayor es cordial como él mismo dijo en una de sus últimas entrevistas. “Me llevo muy bien. Están las aguas calmadas” comentó en Viva la vida.

Precisamente Jessica habló en la casa de la sintonía que tiene con Irene, con quien su expareja tiene dos hijas más (Ana, de siete años, y Carlota, de cinco). “Kiko es muy buena persona y su mujer me cae genial. Es estupenda. Le ha hecho mucho bien a Kiko. Le ha dado estabilidad y la seriedad que necesitaba” comentó. La relación de Kiko Rivera y Jessica Bueno comenzó en otro reality, Supervivientes 2011, y en 2012 tuvieron a su hijo, Francisco. Después de una relación marcada por las idas y venidas, se separaron en 2013. Aunque tuvieron algún desencuentro por la organización de la custodia del niño, hace años que mantienen una relación cercana y estable.

La controvertida salida de Oriana

Esta ha sido una semana de sobresaltos en Gran Hermano VIP, aunque Jessica no se ha visto implicada directamente en ninguno. A la salida de Luca, el elegido por la audiencia para abandonar el concurso, se ha sumado la salida de Oriana. Según explicó Ion Aramendi, la aspirante se enfadó porque la organización no tomó medidas con el comportamiento de Álex y dijo que se marchaba. “No aguanto más” dijo antes de marcharse. Sin embargo la versión del abandono voluntario ha sido matizada por ella misma pues asegura que volvió a entrar y que fue el programa quien la echó después.

No solo es ella quien está en el punto de mira. También Luitingo tuvo un gran protagonismo en la última entrega. El concursante, que lleva semanas muy unido a Pilar en la casa, le confesó que empezaba a sentir algo más por ella y que quería poner fin a la relación que tiene fuera para ser fiel a lo que está sintiendo. “Estoy en una situación complicada y quiero pedirle disculpas si se ha sentido mal por algo. Entré muy bien con ella, feliz, es verdad que llevamos una relación muy corta pero entré con la mente totalmente aquí, no sabía que esto era así. Nunca he querido hacer daño a nadie, pero no pensé encontrarme con alguien como Pilar. Que me perdonen, porque nunca he cruzado la falta de respeto” dijo dirigiéndose a esa persona. Esta noche tan intensa finalizó con la salvación de tres nominados: Michael, Jessica Bueno y Karina. Quedan por tanto en manos de la decisión del público Álex, que ya estuvo a punto de ser expulsado la semana pasada, Sol y Laura Bozzo.