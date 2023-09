La decisión que ha tomado 'GH VIP' tras el desafortunado comentario de Laura Bozzo a Jessica Bueno

Estaba todo preparado para que Jessica Bueno protagonizara anoche la tradicional curva de la vida del espacio Limite 48 horas, sin embargo, en el último momento la cúpula de Gran Hermano VIP decidió cancelar esta tradicional dinámica en el último momento. "Dados los acontecimientos de una casa en efervescencia, se pospone la curva de la vida", informaba el programa en sus redes sociales. Esta decisión habría sido tomada para no echar más leña al fuego en la batalla que han protagonizado estos días la sevillana y su compañera Laura Bozzo.

Jessica estalló cuando la comunicadora peruana le dijo en plena discusión: "Te aseguro que la fama que yo tengo no es la tuya. Cada cosa que tengo en mi vida la tengo por mi trabajo y no por meterme con hombres". La modelo no se quedó callada ante lo que consideró un nuevo ataque por su pasado sentimental. "A mí no me vuelvas a hablar nunca más. Bastante tengo yo aquí fuera", respondió. "Mentirosa. Yo no te he dicho nada a ti. No te conozco. No sé tu vida ni tu pasado", se excusó Laura. Jessica, muy disgustada, zanjó la discusión asegurando: "No me voy a prestar más a tus tonterías. Conmigo se acabó. A mí ya ni me mires".

Sorprendidos por el revuelo causado, el resto de concursantes le explicaron a Laura que el comentario que había hecho era muy desafortunado porque Jessica había tenido un hijo con Kiko Rivera y dos con el futbolista Jota Peleteiro. "Si yo hubiera sabido eso, no le hubiera dicho eso. Lo juro por la vida de mis hijos... Se lo ha tomado personal, obvio", lamentó la peruana. Mientras tanto, la sevillana lloraba en su cama. "Yo no estoy preparada para esto. Yo ahora estaría ahora acostada con mis niños y no llorando por gente que ni conozco".

Tras este encontronazo, Bozzo se acercó a Jessica para disculparse. "Si algo he dicho que te pudiera haber ofendido te pido desde el fondo de mi corazón que por favor me perdones. No lo he hecho con mala intención ni mucho menos. Yo tengo hijas y sé lo que implica no tomar algunos temas por tus hijos. Te pido desde el fondo de mi corazón que no quise hacerte daño, yo sentí que tú me habías traicionado". "En ese momento me sentí aludida porque estábamos las dos hablando", reconoció la modelo.

Sin embargo, la paz entre ellas duró muy poco y Oriana se sumó a la guerra recordando que no era la primera vez que Jessica se sentía ofendida por un comentario así. La extronista se refería a la tensa conversación que la modelo tuvo con Luitingo cuando este afirmó que "hay muchas mujeres y hombres que se aprovechan y hay que tener cuidado". Además, Oriana dejó claro que no se fiaba en absoluto de la sevillana: "Eres mucho más calculadora de lo que quieres hacernos creer".

