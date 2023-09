De Feliciano López a Jota Peleteiro: Jessica Bueno recuerda su pasado sentimental y se defiende de las críticas

La entrada de Jessica Bueno en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra fue muy sorprendente, pero la sevillana sabía perfectamente el motivo por el que aceptó concursar en Gran Hermano VIP. "He estado escondida mucho tiempo y ahora vais a poder conocerme de verdad, en primera persona". Y así está siendo. La modelo, de 33 años, ya ha dejado claro que sus historias de amor nunca han estado motivadas por el interés. Su discurso comenzó cuando su compañero Luitingo afirmó que "hay muchas mujeres y hombres que se aprovechan y hay que tener cuidado", refiriéndose al interés económico que puede haber detrás de algunas personas. Aunque su comentario no iba dirigido a nadie en concreto, Jessica se sintió ofendida y estalló. "Yo no soy así. Y te puedo poner un montón de ejemplos de personas que no tienen por qué ser así", comenzó diciendo.

- Los concursantes de 'GH VIP 8': de Jessica Bueno a Zeus Montiel

Luitingo volvió a insistir que no lo decía por ella, pero la sevillana continuó con su alegato. "Lo único que digo es que se generaliza, y yo he estado en esta situación y no estoy dentro de ese bote. Entonces, por eso te digo que no generalices. Que no es porque a mí se me incluya, sino que yo he podido estar en esa situación, y desde fuera se puede pensar que el dinero, el dinero… Y te digo que yo, que he estado ahí, y se ha hablado y se ha podido pensar eso, te digo que para nada ha sido así, que no ha sido el dinero y el dinero y el estar en restaurantes, que no, que a pesar de tener dinero no ha sido superficialidad y lujos y todo eso, no, por eso digo que no se puede generalizar", finalizó.

Jessica Bueno se convirtió en Miss Sevilla con tan solo 19 años y en ese momento, salió a la luz su relación con el tenista Feliciano López. La modelo ya explicó entonces que su única intención era seguir adelante con su carrera. "Nunca me esperaba todo esto que se ha liado. Es más nunca he querido salir con Feliciano por Sevilla porque sabía que nos iban a retratar juntos y por eso preferimos irnos a Marbella, porque pensamos que allí íbamos a estar más tranquilos y alejados de los focos… Yo no quiero fama. A mí lo que me preocupa es poder llegar al certamen de Miss España. Estoy muy contenta y feliz", manifestó.

Su romance con Feliciano fue muy breve y en 2011 conoció a Kiko Rivera en Supervivientes. Al principio, jugaron al despiste con su relación, pero pronto confirmaron que eran más que amigos. "Si por casualidad la cosa no avanza, espero seguir teniéndolo en mi vida porque le quiero muchísimo y si no puede ser como pareja, al menos tenerlo como amigo", declaró Jessica.

Su noviazgo estuvo lleno de altibajos. De hecho, la modelo ha recordado en Gran Hermano VIP el aborto que sufrió cuando estaban juntos. Afortunadamente, volvió a quedarse embarazada y el 6 de noviembre de 2012 dieron la bienvenida a su hijo Francisco. Pero la felicidad de la pareja duró muy poco y meses después pusieron punto y final a su historia de amor.

Jessica decidió entonces retirarse de los focos y comenzar una nueva etapa al lado del futbolista Jota Peleteiro. Lo dejó todo para irse con él y formar una preciosa familia. Se casaron el 6 de junio de 2015 y tuvieron dos hijos maravillosos durante su matrimonio, Jota y Alejandro. Todo parecía ir de lujo hasta que a finales de 2022 conocimos la noticia de su fulminante divorcio. “¿Que si me he sentido decepcionada y ha sido el mayor desengaño de mi vida? Sí, aunque todo ayuda a crecer como persona”, declaró Jessica en ¡HOLA!. "Me he sentido triste, desolada, con sensación de abandono, pero, gracias a mi psicóloga, a mi familia y a los miles de mensajes que he recibido, empecé a encontrar sentido y la fuerza para ver todo de un modo positivo”, añadió.

Ahora la modelo comparte su vida con el empresario Pablo Márquez, de quien todavía no ha hablado en Gran Hermano VIP porque, tal y como dijo el día de su 33 cumpleaños a Europa Press, "digamos que prefiero mantener mi vida personal para mí, disfrutarla yo y ya está".