Jessica Bueno recuerda uno de los momentos más tristes de su relación con Kiko Rivera

Ocho años después de que decidiera alejarse de los focos para centrarse de lleno en su familia, Jessica Bueno ha regresado a la pequeña pantalla por la puerta grande, como concursante de la nueva edición de Gran Hermano VIP. "He estado escondida mucho tiempo y ahora vais a poder conocerme de verdad, en primera persona", dijo al entrar en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Y así está siendo. La sevillana, que se ha reinventado como empresaria experta en organización de eventos, ha mantenido una sincera conversación con Sol Macaluso en la que ha recordado uno de los momentos más tristes de su vida.

Jessica ha preguntado a su compañera cómo se encuentra tras perder a los bebés que esperaba. "Estoy, que no es poco, pero ahora no sé si estoy embarazada en este momento, no quiero ilusionarme", le ha respondido Sol. "¿Sabes que cuando te hacen un legrado luego te quedas enseguida?", le ha comentado la sevillana. "Sí, lo he escuchado", ha asegurado la que fuera reportera de la guerra de Ucrania.

"¿Era la primera vez? Porque siempre pasa la primera vez. A mí me pasó. Yo creo que no llegaba a los tres meses y luego me quedé muy rápido", ha contado Jessica. Sol se ha sentido muy arropada por las palabras de su compañera y le ha confesado que todavía se encuentra en una etapa de duelo. "Se juntan muchas cosas. Bueno, todo pasa por algo, no tiene explicación. Ya está. Pues a ver", ha añadido la sevillana, transmitiendo así un soplo de esperanza a la argentina.

En esta charla, Jessica recordaba el aborto espontáneo que tuvo durante su relación con Kiko Rivera, a quien conoció en Supervivientes. El 9 de noviembre de 2011, la entonces pareja anunciaba en ¡HOLA! que estaba esperando su primer hijo. "Nos enteramos de que íbamos a tener un hijo en una cafetería. Menos mal que éramos los únicos clientes, porque salí del baño llorando de alegría", contó la modelo, que en aquel momento se encontraba en la semana ocho de gestación. "Cuando Jessi me lo dijo, me quedé en estado de “shock”. Una mezcla de alegría y de responsabilidad", añadió el DJ. Isabel Pantoja, por su parte, se mostraba más feliz que nunca: "Es el mejor regalo que me ha dado la vida".

Sin embargo, en tan solo unas semanas pasaron de la felicidad más absoluta a la desolación. El 24 de noviembre Kiko y Jessica confirmaban a ¡HOLA! que habían perdido el bebé que esperaban. Las sospechas de que algo no trascurría con normalidad en su embarazo comenzaron unos días antes, cuando la sevillana decidió acudir al hospital para comprobar que todo marchaba correctamente. Los médicos le recomendaron reposo y así lo hizo, pero al sentir nuevas molestias tuvo que ser ingresada. Acompañada en todo momento por Kiko e Isabel Pantoja, Jessica permaneció toda la noche en el centro médico, donde el doctor le informó que había sufrido un aborto espontáneo.

Cinco meses después de aquel triste episodio, Kiko y Jessica recibieron una gran noticia: la modelo estaba embarazada y el 6 de noviembre de 2012 vino al mundo su hijo Francisco.