Sol Macaluso cuenta entre lágrimas que ha perdido los mellizos que esperaba

La reportera Sol Macaluso ha perdido los bebés que esperaba cuando se encontraba embarazada de doce semanas debido a un aborto gemelar espontáneo. La corresponsal de guerra en Ucrania atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida y cuenta entre lágrimas cómo está llevando el duelo perinatal. Visiblemente emocionada y sin poder contener el llanto, la reportera ha querido compartir con sus seguidores el duro momento por el que atraviesa. "Perdimos a nuestros bebés estando de tres meses de embarazo...Duele".

Unos niños que esperaban con tanta ilusión ella y su pareja, que incluso ya les habían puesto nombre. "No llegamos a dar la noticia más feliz de nuestras vidas que nos toca dar la más triste… Nuestros ángeles en el cielo, gracias Leo y Luna por elegirnos como sus papás, aunque no estén físicamente con nosotros el amor y las enseñanzas que nos dieron en este tiempo juntos es eterno. Los amamos para siempre, papi y mami", continúa no sin antes dedicarle unas palabras a su novio, su mayor apoyo en estos momentos y con el que aparece en el vídeo. "En cuanto a vos Gennaro cada día estoy más orgullosa y feliz de haberte elegido como compañero de vida, juntos somos más fuertes. Te amo siempre".

La comunicadora ha compartido esta experiencia por si puede ayudar a otras personas que atraviesan un momento así y visibilizar el duelo de aquellos que pierden a sus bebés antes de que estos nazcan. Por ello, ha querido responder a algunas de las preguntas de sus seguidores. Acerca de los posibles motivos de que esto ocurriera, Sol señala que les dijeron un posible motivo y "es que una sola placenta no estaba siendo suficiente para nutrir a ambos bebés y por eso la naturaleza detuvo su crecimiento". En cuanto a si la pareja volverá a intentar ser padres, ambos no han tenido duda. "Por supuesto que sí y con muchísimas ganas, es nuestro sueño, nuestro proyecto en común desde que nos conocimos".

Hace apenas tres meses la reportera anunciaba que se había comprometido con su novio. "Sí, quiero", respondía emocionada en las gradas del estadio Diego Armando Maradona en Napolés, donde su pareja le pidió matrimonio arrodillado y con un anillo en la mano. "No puedo esperar a pasar el resto de nuestras vidas juntos, gracias por regalarme tanta felicidad, sos más de lo que siempre soñé",revelaba la comunicadora que estuvo dos meses en Ucrania informando sobre el conflicto bélico con Rusia .El tiempo que pasó en territorio ucraniano hizo mella en la periodista argentina. Han pasado tres meses desde entonces y Sol asegura que aquello supuso un antes y un después en su vida tanto en el ámbito personal como en el profesional.

