Sol Macaluso, reportera de Mediaset en Ucrania, regresa a España con una misión

Tras casi dos meses de cobertura en Ucrania, la reportera Sol Macaluso ha tomado la decisión de volver a nuestro país. "Ayer les hablaba que el cansancio se empezaba a notar. Estos últimos días estuve en un dilema profesional y personal, y finalmente he tomado la decisión de regresar a España. Estoy contenta porque no puedo esperar a ver a mi familia. Pero cuando pienso en que me tengo que despedir de Stefan y de Max [su guía y su cámara en el país] se me rompe el corazón. Duele. Es difícil entender cuándo poner una pausa", ha explicado la periodista en la página web de Mediaset, añadiendo que su cuerpo le pide a gritos que le dé un descanso, por lo que cree que tiene que escucharlo. La familia de la reportera y sus compañeros de trabajo apoyan su decisión y aunque vuelva ha asegurado que seguirá ayudando al pueblo ucraniano todo lo que pueda en la distancia porque tiene un compromiso con todas estas personas que se quedan allí. "Sin ir más lejos, ya me voy con una misión: acompañar a Lena, la mujer de Max, a reencontrarse con Dana, su hija [que está en España]", ha relatado Sol.

En los últimos días Sol ha reconocido que ha dormido muy pocas horas, no solo porque las sirenas que no paran de sonar sino porque también es su cabeza la que no la deja en paz. A punto de cumplir 60 días de cobertura, la periodista ha dicho que el cansancio se ha empezado a notar en el cuerpo, aunque piensa todo el tiempo qué cosas le quedan por hacer, qué más contar y qué nuevas historias tiene para el día siguiente. "Me duele todo. No me quiero quejar porque estoy muy feliz con la experiencia que estoy adquiriendo y la gente maravillosa que estoy conociendo. Pero estoy en constante conflicto conmigo misma", expresó el pasado lunes, cuando todavía estaba dudosa de si volver a España o no.

Pero tras algunas decisiones de sus compañeros y numerosas preguntas que han rondado por su cabeza, Sol ha relatado que su familia la espera y necesita estar en España. La periodista ha sido la encargada de conectar con todos los programas de Mediaset durante la invasión de Rusia. Desde Informativos Telecinco a Ya son las ocho, la reportera ha demostrado su gran humanidad y se ha ganado a la audiencia con las historias tan cercanas y dolorosas que ha estado viviendo. De hecho, Macaluso ya relató muy emocionada lo que suponía llevar a Dana, la hija de su guía, hacia la frontera, para de ahí viajar a España, mientras él volvía a por su mujer, que se había quedado a 40 kilómetros de Kiev en una de las casas en la que se había refugiado tras la invasión de Rusia.

Además, la compañera de Sol, Martina, es quien está con Dana en Barcelona esperando ahora a su madre, y todo gracias a James Rhodes. "Él se hizo cargo del hotel en Alemania y de los vuelos hacia España. Me conmueve en extremo la solidaridad en momentos así. Me conmueve que con su ayuda logremos poner a salvo a otra familia ucraniana más, nuestra familia ahora también", escribió Sol, emocionada con la ayuda del pianista.

