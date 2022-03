Sol Macaluso, reportera en Ucrania, emocionada al contar que va a hacerse cargo de la hija de su cámara

La invasión rusa a Ucrania sigue dejando historias muy tristes en todos los medios de comunicación. Sol Macaluso, reportera de Mediaset que se encuentra en Kiev desde el comienzo del conflicto bélico, no ha podido contener las lágrimas durante una conexión en directo en El programa de Ana Rosa al confesar que se va a hacer cargo de la hija del cámara que le acompaña durante todas sus conexiones. Después de muchos días al pie de la noticia, la periodista ha puesto rumbo hacia la frontera mientras buscan refugio a diario y declarando que "van minuto a minuto", sin un plan preestablecido para salir del país. Pidiendo disculpas a Patricia Pardo por su voz entrecortada, la corresponsal ha relatado lo difícil que está siendo todo y que ahora la pequeña de su compañero es como si fuera su "hermana", motivo por el que se la va a llevar con ella. "Llevamos un mes juntos y hemos compartido todo el día de información. Es muy duro que se tengan que quedar a defender a su país y a defender a su familia. Que venga alguien a decirte 'llévate a mi hija y hazte cargo de ella y que no le falte nada'. Qué le vas a decir, no hay palabras", ha dicho muy emocionada Sol.

"Ahora es mi familia", ha añadido Sol mientras se limpiaba las lágrimas de los ojos, explicando además que no tienen claro cómo salir de Ucrania y sin saber cómo van a ir las cosas a partir de ahora. "Esa es la parte más dura. No tenemos claro, uno se compromete pero no sabe hasta cuándo. He hablado con mi familia y nuestro equipo de trabajo en Madrid y será el tiempo que haga falta porque ahora somos una familia numerosa y grandiosa", ha continuado narrando la periodista, asegurando que hará "lo que haga falta" por la pequeña

En cuanto al padre de la niña y guía del equipo, Macaluso ha comentado que tendrá que tomar las armas y defender como ciudadano ucraniano a su país: "Vuelve a buscar a su mujer, que para poder continuar con nuestro trabajo ella se quedó a 40 kilómetros de Kiev en una de las casas en la que nosotros pasamos la noche. Además, sus padres aún están en un refugio en la capital, pero ellos no quieren abandonar la capital. Es todo muy sensible y complicado", ha aclarado la periodista sobre la familia de su compañero.

Tras asegurar que nadie está preparado para todo lo que está ocurriendo, Sol, que cada día tiene que buscar junto a su equipo provisiones para comer porque en los comercios no hay casi nada, también ha contado que tienen a gente en la frontera que les va informando de la situación, pero que todo se complica más porque los ciudadanos que llegan hasta allí y que no tienen acreditación deben hacer mucha cola: "Estamos hablando de hasta 20 o 25 horas de cola", ha explicado.

