El cambio de rumbo de Sol Macaluso: de la guerra de Ucrania a escribir un libro sobre salud mental

La periodista Sol Macaluso, de 27 años, ha debutado como escritora tras su reconocido trabajo como reportera en la guerra de Ucrania. Lejos de plasmar los horrores de los que fue testigo durante las primeras semanas del conflicto bélico, la argentina se ha centrado en una vivencia mucho más personal. En su libro, La guerra de mamá. Mi vida marcada por el monstruo de la enfermedad mental, cuenta cómo afronta el hecho de que su progenitora padezca trastorno bipolar.

"Estoy muy emocionada, es la historia más íntima y personal que tengo, que hasta ahora solo la conocía un círculo muy íntimo de mi entorno. Eso por supuesto da un poco de respeto y te hace sentir vulnerable", ha declarado en una entrevista concedida a Outdoor. "Pero creo que son necesarias este tipo de historias. Espero que ayude a mucha gente. Con que ayude a una sola persona o que deje una enseñanza o un aprendizaje es el mejor regalo que puedo tener. En todo lo que hago, lo que busco es traspasar a las personas y dejar algo distintivo. Espero que este libro sea un antes y un después no solo en mi trabajo y en mi vida sino en el de muchas personas también", ha añadido.

Desde niña, Sol tuvo que aprender a convivir con la enfermedad de su madre. "¿Qué le está pasando a mamá? ¿Por qué grita así? ¿Por qué duerme tanto? ¿Por qué no quiere jugar conmigo? ¿Por qué no me cocina? ¿Por qué no me ayuda con las tareas del colegio? ¿Por qué no me quiere?", se preguntaba.

La periodista lleva meses trabajando en su primer libro, su proyecto más íntimo y personal, que saldrá a la venta el próximo 19 de abril. "Escrito cien por cien por mi, desde mis entrañas y con el corazón en la mano, espero que lo disfrutéis tanto como yo el proceso", les ha dicho a todos sus seguidores.