La reportera Laura de Chiclana sufre un ataque de ansiedad en directo tras ocho meses cubriendo la guerra de Ucrania

La periodista sevillana Laura de Chiclana, de 28 años, lleva ocho meses en Ucrania como enviada especial de Mediaset. En este tiempo, ha cubierto con gran entereza toda la información relacionada con la guerra, sin embargo, en una de sus últimos directos sufrió un ataque de ansiedad muy fuerte que preocupó a todos sus compañeros. Fue durante la conexión con Diego Losada, presentador del programa En boca de todos, de Cuatro. Tras el saludo inicial, la reportera se quedó en silencio, inmovil, intentando que las lágrimas no comenzaran a brotar. "¿Qué pasa, Laura?”, le preguntó Diego con cierto nerviosismo. Ella, entonces, se sinceró sobre lo que estaba ocurriendo. "Son muchos meses aquí. Estoy con un ataque de ansiedad en estos momentos", confesó mientras intentaba controlar el temblor de sus manos.

El presentador quiso parar la conexión para que su compañera pudiera tranquilizarse, pero Laura retomó el directo con enorme profesionalidad. "No te preocupes, podemos continuar", dijo. Tras su crónica, explicó por qué estaba tan afectada. "Llegué en marzo, al principio de la guerra, hice un pequeño descanso entre julio y agosto y regresé a finales de ese mes. Voy a hacer casi ocho meses aquí", contó.

También reveló que la situación era cada vez más crítica. La nieve ha comenzado a caer en algunos puntos del país y hay muchas localidades sin agua potable. De hecho, tanto ella como el cámara que le acompaña tienen que llenar garrafas de plástico con agua procedente del mar para ducharse, para limpiar o fregar los platos. "Para beber la compramos, pero no siempre hay", ha lamentado.

Diego dio las gracias a su compañera por el trabajo que estaba realizando. "Y entre todo eso que tenéis que hacer desde que os despertáis, que se llama sobrevivir, sacáis hueco para informar y conectar con nosotros. Entendemos que por todo eso te vemos así de afectada. Es la primera vez que veo a un reportero sufrir un ataque de ansiedad, por eso me he asustado mucho", reconoció el presentador. "Eres una muy buena periodista, pero también eres humana y eso es maravilloso. Todo nuestro ánimo desde aquí. Toda la fuerza y, si tienes que parar, para", añadió.

Laura aseguró que no era la primera vez que sufría un ataque de ansiedad antes de hacer un directo. "Es desagradable. Notas que estás saturada, que tu mente no puede más. Son muchos meses, son muchas vivencias, te afectan mucho lo que estás viviendo aquí, lo que estás viendo... las desgracias de las personas las llegas a hacer tuyas. Intentas ayudar, pero no puedes salvar a las personas. Nuestra labor aquí es comunicar, es transmitir. Yo no soy voluntaria y muchas veces llegamos a puntos extremos en los que, aunque quieras ponerte una coraza y ser fuerte, hay momentos en los que la coraza se rompe y tu mente explota", afirmó con un profundo dolor.

Por último, envió un mensaje de tranquilidad a su familia. "Saben la situación en la que estoy, me apoyan muchísimo. Saben que soy fuerte. Yo sé que soy una mujer joven, pero muy fuerte. Puedo con todo y se sigue para adelante. Soy muy cabezota, estoy aquí para trabajar, para mostrar, para darle voz a los que no la tienen y esto, tenedlo por seguro, que no me detiene", finalizó.