Diego Losada, de TVE, recuerda su grave accidente de coche: 'Me quedé dormido'

Diego Losada, periodista de Televisión Española, ha recordado en el programa Seguridad vital, de Carlos Gª Hirchsfield, el grave accidente que sufrió hace años. "¿Has tenido alguna vez un accidente de estos de ver muy cerca algo grave?", preguntó el presentador mientras Losada asentía con la cabeza: "Afortunadamente iba solo. No tuvo consecuencias para nadie. Solo para mí, aunque no graves. Me quedé dormido", recordó.

"Tenía una novia, nos fuimos a Lisboa todo el fin de semana, el lunes trabajábamos juntos. Era el día de mi cumpleaños y fuimos a tomar algo. No había bebido, no tenía nada que ver con eso. Era el cansancio", aclaró. "Me desperté en el aire. Salí de la carretera secundaria y afortunadamente había una arenera. Rompí la valla de la arenera y el lecho de la arena me frenó el golpe. El coche quedó siniestro total. Me llevé el susto de mi vida", continuó Losada.

El periodista, natural de Galicia, hace con asiduidad el trayecto A Coruña - Madrid y, como reconoce que es "muy dormilón" realiza paradas "a rajatabla" para evitar el cansancio. "La fatiga al volante es algo muy peligroso", manifestó.

Diego Losada, de 35 años, tiene un extenso currículum. Se graduó en Ciencias de la Información y Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente, realizó dos másteres, uno en Periodismo Televisivo impartido por el Instituto RTVE en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos y otro en Comunicación Política y Negocios en la Universidad Camilo José Cela. En 2009 se incorporó a TVE como redactor de informativos y este verano, tras la inesperada salida de María Casado de la cadena pública, tomó las riendas de La mañana. Actualmente, forma parte del Canal 24 horas.

Cuando no trabaja, Diego Losada se divierte con su banda de rock, Durden. Toca la guitarra y canta, y tiene numerosos seguidores que abarrotan sus conciertos. Además, es un gran aventuro -le hemos visto conduciendo quads o realizando kitesurf- y va a todas partes en moto o bicicleta.

