Jessica Bueno habla como nunca de la relación que tiene con su ex, Kiko Rivera, y con Irene Rosales

Ya lo decía Jessica Bueno al entrar a GH VIP 8, "quiero que me conozcan por mí misma". Y eso es exactamente lo que está intentando hacer. La modelo se está mostrando tal cual es y está revelando curiosidades de su vida privada que antes no había contado. De hecho, en este programa está rompiendo ese hermetismo que le ha acompañado en esta última década. Desde que ha puesto un pie en el concurso, no ha tenido ningún reparo de hablar sobre su vida más personal, tanto de ahora como del pasado. No solo se ha pronunciado sobre su actual novio, Pablo Marqués, sino también de su relación con su ex, Kiko Rivera, y su mujer, Irene Rosales.

La concursante de GH VIP 8 ha estado conversando largo y tendido con Gustavo, el que fuera chófer de María Teresa Campos. Con él ha hablado de sus comienzos con Kiko Rivera, revelando una parte de su vida de la cual nunca ha querido comentar. "Yo me casé, tuve mis hijos pequeños.... pero no me casé con mi primera pareja... Kiko", declaraba, haciendo referencia a que ella pasó por el altar con Jota Peleteiro, pero no con el DJ. Su frase ha dado pie a que Gustavo le dijese que el hijo de Isabel Pantoja le parecía "buena persona", a lo que Jessica ha apuntado que es "muy normal", sin darle ningún protagonismo.

Con las preguntas de Gustavo, Jessica Bueno ha revelado que su relación con Kiko terminó de malas maneras. Sin embargo, el paso del tiempo ha hecho que la tempestad se calme y ahora haya un mejor trato. Sobre todo por el hijo que tienen en común, Francisco, de 10 años, que también ha hecho acercar posturas entre ellos: "Me gusta estar bien con la gente, hay muchas veces que no defiendo mi opinión porque no me gusta discutir", señalaba, después de haber cosechado años muy complicados con el padre de su hijo tras separarse de él.

Su relación con Irene Rosales

No obstante, hay un nexo de unión que ha hecho que la relación entre Jessica Bueno y Kiko Rivera mejorase: Irene Rosales. Aunque sorprenda, para la modelo, Irene ha sido la persona que ha ayudado a que se lleven mejor entre ellos y la que ha propiciado el cambio en el DJ. "Kiko es muy buena persona y su mujer me cae genial. Es estupenda. Le ha hecho mucho bien a Kiko. Le ha dado estabilidad y la seriedad que necesitaba", se sinceraba la ex de Jota Peleteiro, demostrando así la buena relación que mantiene con la mujer de Kiko Rivera.

Por su parte, Irene Rosales nunca ha manifestado su opinión sobre Jessica Bueno. Lo máximo que ha llegado a desearle en alguna ocasión es que "sea feliz", respetando así también el vínculo que tiene con su marido por el hijo en común. Además, la modelo sabe lo bien que se llevan las hijas que Kiko ha tenido junto a su actual mujer -en sus diez años de relación-, con su hijo Francisco, por el que siente adoración la propia Irene Rosales.