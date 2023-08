El enigmático mensaje de Jessica Bueno en medio de los rumores de ruptura con Pablo Marqués

Desde hace unos días, todas las alarmas han saltado en torno a la relación de Jessica Bueno (32) y Pablo Marqués (43). La modelo y el empresario han eliminado todas las fotografías que tenían juntos en sus perfiles públicos, aunque aún se tienen en su lista de seguidores. Un gesto que muchos de sus admiradores han interpretado como una señal de distanciamiento o ruptura.

Por el momento, ninguno de los dos protagonistas ha desmentido o confirmado si esta información es cierta, pero se siguen manteniendo activos en el mundo online. Precisamente, este mismo sábado, la que fuese concursante de Supervivientes 2011 ha compartido una profunda reflexión del escritor Cristian Llorens que habla sobre el amor propio. “Que ya no tengo prisa. Que ahora las cosas las hago con el alma. Que los miedo los sigo teniendo, pero ya no me impiden. Que las ganas van a más. Me siento a gusto con mi cuerpo. Que me gusta ser como soy. Que las cosas han cambiado para bien porque he mejorado yo. Que la vida tiene sus cosas y que disfrutar de mí es la más bonita de todas”. De la misma manera, publicó otro vídeo nadando en el mar bajo el título. "Dejar de preocuparse por lo que no podemos cambiar".

Las imágenes más románticas de Jessica Bueno y Pablo Marqués en su primer verano como pareja

El orgullo de Jessica Bueno en la graduación de Francisco, su hijo con Kiko Rivera

La última vez que vimos juntos a la influencer y al artista fue el pasado mes de julio, cuando estuvieron disfrutando de unos días de vacaciones en la costa de España. Desde entonces, ambos han hecho diferentes y variados planes por separado. Pablo se encuentra estos momentos en Cadavedo (Asturias) mientras que Jessica acaba de regresar de una idílica a escapada a República Dominicana con amigos y se ha reencontrado con sus niños: Fran (10), nacido de su noviazgo con Kiko Rivera, Jota Jr (6) y Alejandro (1), ambos fruto de su matrimonio con Jota Peleteiro.

Así comenzó la historia de amor de Jessica Bueno y Pablo Marqués

Tras su complicado proceso de divorcio de Jota Peleteiro, la maniquí recuperó la sonrisa y volvió a sentir mariposas en el estómago gracias al pintor. Fue el exfutbolista quién sacó a la luz su relación el pasado mes de marzo con un controvertido mensaje. “El Dibildos (haciendo referencia al anterior idilio de Pablo con la actriz Lara Dibildos) y Jessica Bueno. No falla. Ahora me va a tocar mantener a dos palanquines”.

Tanto Jessica como Pablo hicieron caso omiso a estas críticas y se limitaron a pedir respeto. Poco a poco, fueron construyendo las bases de su historia de amor y en la Feria de Abril de Sevilla decidieron confirmar su noviazgo. Desde entonces, se volvieron inseparables y presumían el uno del otro allá donde iban con románticas declaraciones. Unas bonitas palabras que últimamente escasean y que para algunos es síntoma de que sus caminos han tomado rumbos distintos.

El motivo por el que Jessica Bueno ha tenido que pasar por el quirófano

Jessica Bueno muestra los primeros detalles de su nueva casa en Bilbao junto a sus tres hijos