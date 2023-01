Jessica Bueno muestra los primeros detalles de su nueva casa en Bilbao con la llegada de los Reyes Magos

Jessica Bueno comienza un año repleto de cambios. Entre ellos, poner a punto su nuevo hogar en Bilbao, ciudad a la que se mudó con su exmarido en 2020. Ha sido la propia modelo sevillana quién, a través de sus perfiles sociales, ha enseñado algunos detalles de cómo está afrontando esta ajetreada mudanza. "Mi primera comida en la casa nueva, superbocata", bromeaba. Sin embargo, a pesar del caos propio de esta situación, la exmujer de Jota Peleteiro no ha dudado en celebrar el Día de Reyes como se merece, adornando la mesa del comedor con un bonito ramo de flores rojas que le han regalado y desayunando roscón para afrontar el día de la manera más dulce.

A buen seguro, que la que fuese concursante de Supervivientes, ha pasado esta jornada llena de magia e ilusión junto a sus tres hijos: Fran (10), nacido de su noviazgo con Kiko Rivera, Jota Jr (6) y Alejandro (1), ambos fruto de su matrimonio con el exfutbolista Jota Peleteiro del que se divorció de manera inesperada hace tan solo un mes tras once años de relación. "Los Reyes son los hijos, los que de verdad traen los regalos", era la reflexión del dibujante Diminuto Cielo que la influencer compartía con su comunidad de seguidores. Cabe recordar que, según pudo conocer ¡HOLA! en exclusiva por fuentes cercanas a la expareja, Jessica se había quedado con la custodia de los pequeños con los que está completamente volcada.

Además, Jessica ha decidido ampliar su familia dando la bienvenida a un gatito al que ha llamado Messi y que está llenando de alegría su corazón. Sin duda, ganas de seguir adelante no le faltan. Este 2023, también va a emprender una nueva aventura laboral en la que será socia de su buena amiga Lorena Bermúdez, a la que conoce desde la Universidad, y que tiene relación con sus estudios de grado en Protocolo y Organización de Eventos. Igualmente, va a retomar su carrera profesional en el mundo de la moda, tal y como explicaba en su reciente entrevista con nuestra revista. "Me ha costado afrontar esta etapa, pero me siento con fuerzas".

Así mismo, está encontrando el apoyo que tanto necesita en sus seres queridos, entre los que se encuentran los padres de Jota Peleteiro, y ha pasado gran parte de estas fechas tan señaladas en su Andalucía natal junto a círculo más cercano, con los que ha disfrutado de divertido planes y que la han colmado de mimos y atenciones. "Celebrar la Navidad rodeada de familia y con los de siempre es lo mejor que hay".

Mientras que Jessica se encuentra completamente centrada en su papel como madre y emprendedora, todo apunta a que el exfutbolista ha vuelto a encontrar el amor junto a Miriam Cruz. Al parecer el deportista y esta mujer se habían conocido este verano en Ibiza, donde ella trabajaba en el sector de la restauración, y el flechazo fue inmediato. Aunque por el momento ninguno de los dos ha confirmado estos rumores, se les ha podido ver posando juntos en una imagen corporativa de la empresa Rammalloc Sports, de la que Jota es dueño.

