Jota Peleteiro posa con su nueva ilusión y compañera de trabajo tras divorciarse de Jessica Bueno

Jota Peleteiro parece haber rehecho su vida tras su inesperada ruptura y divorcio de Jessica Bueno, una nueva etapa donde el exfutbolista gallego de 31 años tendría ya el corazón ocupado por otra mujer llamada Miriam Cruz. El que fuera jugador de equipos como Celta, Eibar y Alavés sorprendía este viernes con un posado junto a la que sería su actual pareja y compañera de trabajo, una imagen corporativa para su empresa Rammalloc Sports de la que él es propietario y único accionista.

En la fotografía, ambos miran muy sonrientes a cámara al lado de otros miembros de la compañía bilbaína como son el periodista Aritz González Gutiérrez y el fisioterapeuta Brais Jul. En el centro sale el jovencísimo patinador leonés Leonardo Vinicius Cuervo Soares, protagonista de la instantánea tras convertirse en "el skater profesional más joven de la historia", ha señalado Jota.

"Enhorabuena. Me alegro mucho por ti y más un día tan especial como tu cumpleaños, disfrútalo. Estaremos siempre apoyando todo tu talento", subrayaba el ex de Jessica Bueno en estas palabras dedicadas al niño. La empresa también ha querido festejar este momento con un emocionante vídeo donde podemos ver a Miriam Cruz vestida con una gabardina, quien no pierde detalle de las virguerías sobre la tabla que hace Leonardo en una gigantesca rampa.

Jota presume de su equipo con estas imágenes y, aunque no hace mención expresa a su chica, la conexión entre ellos habría sido tan rápida como absoluta. Se conocieron, según varias informaciones, el pasado verano en Ibiza donde ella trabajaba en el sector de la restauración. Tras iniciar su relación, la también modelo dejó la isla y se fue a vivir a la capital vizcaína para entrar a formar parte de la compañía de promoción y desarrollo de actividades deportivas que pertenece a Peleteiro.

A partir de ahí, se precipitaron los acontecimientos y se hizo pública la ruptura entre el exfutbolista y Jessica Bueno después de nueve años de amor, siete de ellos casados, y dos hijos en común: José Ignacio (6) y Alejandro (17 meses). Un delicado momento que la Miss Sevilla 2009, quien también es madre de un niño nacido de su anterior relación con Kiko Rivera, está intentando sobrellevar de la mejor manera posible.

La que fuera concursante de Supervivientes 2011 no se esperaba acabar de esta manera, dejando claro que la separación no había sido tan de mutuo acuerdo como señaló su ex en un comunicado. "La verdad solo tiene un camino. Todos merecemos amor del bueno, sano, recíproco y estable", escribía la modelo de 32 años tras conocerse la noticia y después de dos meses en los que ya no vivían bajo el mismo techo.

Jessica, que se ha quedado con la custodia de los niños tras la firma del divorcio, buscaba refugio en los suyos como es lógico. Últimamente la veíamos triste y cabizbaja paseando junto a su madre por Bilbao, ciudad en la que al parecer va a quedarse de momento por el bien de sus pequeños. Su entorno asegura a ¡HOLA! que está destrozada desde que descubrió la verdad sobre su matrimonio y "ha pasado el peor mes de su vida", de ahí que ahora solo quiera estar al lado de aquellos con los que se siente arropada.

