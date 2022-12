Jessica Bueno y Jota Peleteiro: cronología de una ruptura inesperada que ha dejado destrozada a la modelo

Loading the player...

El pasado martes 29 de noviembre, Jota Peleteiro publicaba un comunicado en su perfil público en el que confirmaba su ruptura con Jessica Bueno: "Tras un período de reflexión y dos meses de separación física, y con el fin de evitar malos entendidos, queremos manifestar que hemos decidido formalizar nuestro divorcio de forma amistosa. Nos quedamos con los buenos momentos vividos, deseando mantener una buena relación y siendo nuestra prioridad la felicidad y el bienestar de nuestros hijos. Solicitamos que nuestra intimidad sea respetada en este momento tan sensible". La reacción de la modelo no se hacía esperar y causaba un enorme revuelo: "La verdad solo tiene un camino. Todos merecemos amor del bueno, del sano, del recíproco, del estable". Dale al play y no te pierdas el vídeo donde te contamos la cronología de una ruptura totalmente inesperada.

