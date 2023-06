La mirada que lo dice todo: Jessica Bueno, más enamorada que nunca de Pablo Marqués en sus vacaciones en Menorca

Jessica Bueno y Pablo Marqués presumen de amor allá donde van. Tras el viaje del empresario a Brasil, la pareja se ha reencontrado y ha puesto rumbo a Menorca para disfrutar de un fin de semana de lo más romántico. Así lo demuestran las fotografías que la modelo ha compartido en su perfil público en la que ambos posan abrazados, sin parar de sonreír y dedicándose miradas cómplices. "Ha llegado justo a tiempo", escribía la influencer haciendo referencia a todo lo que se han echado de menos la semana que han estado separados.

Durante esta escapada, los novios han disfrutado de numerosos planes en la paradisíaca isla, como ir a ver el atardecer a la orilla del mar, recorrer las empedradas calles del casco histórico, tomar un helado, probar algunos de los dulces típicos de la zona como las ensaimadas y cenar en una preciosa terraza al caer el día. "Preparada para dar un agradable paseo en buena compañía", declaraba de lo más feliz la que fuese concursante de Supervivientes 2011.

No hay duda de que tras el complicado proceso de divorcio de Jota Peleteiro, la maniquí ha vuelto a recuperar la ilusión y sentir mariposas en el estómago gracias al pintor. Su relación salió a la luz el pasado mes de marzo, precisamente, por un polémico mensaje del exfutbolista. "¿Cómo era la frase? ¿El tiempo pone todo en su lugar, Jessica Bueno? Pues sí, la verdad que sí. El Dibildos y Jessica Bueno. Como tiene el ojo el Dibildos. No falla. Ahora me va tocar mantener a dos palanquines".

Jessica y Pablo hicieron caso omiso a las críticas, limitándose a pedir respeto. Ambos siguieron construyendo su propio camino y mostrando pequeñas dosis de su idilio. Finalmente, la confirmación oficial de su noviazgo llegó en la Feria de Abril de Sevilla, y, desde entonces, gritan su amor a los cuatro vientos.

El otro gran apoyo de Jessicca son sus tres niños, Fran (10), nacido de su noviazgo con Kiko Rivera, Jota Jr (6) y Alejandro (1), ambos fruto de su matrimonio con el deportista. De la misma manera, está muy centrada en el trabajo, puesto que en los últimos meses ha fundado su propia empresa de organización de eventos y ha retomado su carrera como modelo.

Jota Peleteiro, enamorado y prometido

Jota Peleteiro, por su parte, también ha encontrado de nuevo el amor junto a Miriam Ruiz. Tan solo cinco meses después de confirmar su relación, el deportista ha decidido dar el gran paso de pedir la mano de su novia a la que ha regalado una lujosa alianza de diamantes y brillantes. "He dicho sí", declaraba orgullosa Miriam enseñando su anillo.

