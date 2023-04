Jota Peleteiro y Miriam Ruiz posan radiantes y felices tras dar un importante paso en su relación: 'Sumamos'

Jota Peleteiro (31) y Miriam Ruiz van dando pasos que afianzan cada vez más su relación. Sin miedo a nada ni a nadie, la pareja ha decidido gritar su amor a los cuatro vientos, presumiendo de cariño y confianza allá donde van. Buena muestra de ello es la última fotografía que el exfutbolista ha compartido en su perfil público. Una imagen en la que aparece muy sonriente, abrazado a su chica, mientras disfruta de una soleada tarde de fin de semana. "Sumando", ha escrito junto al 'selfie'.

Un relajante y apetecible plan al que parece que se han unido sus respectivos retoños, puesto que en otra de las instantáneas se puede ver a un grupo de niños jugando de manera animada en el jardín. Cabe recordar que el deportista tiene dos hijos fruto de su anterior matrimonio con Jessica Bueno: Jota Jr y Alejandro, de cuatro y un año respectivamente, mientras que Miriam es madre de una niña.

El excentrocampista siempre ha asegurado que quería mantener el respeto y la cordialidad con la que fuese su mujer por el bien de los pequeños. Sin embargo, no siempre ha sido así. Cuando salieron a la luz unos retratos de la concursante de Supervivientes 2011 con Pablo Marqués, su nueva ilusión, Jota realizó un comentario de lo más controvertido. Tirando de ironía el exfutbolista atacaba a su expareja y al artista. "¿Cómo era la frase? ¿El tiempo pone todo en su lugar, Jessica Bueno? Pues sí, la verdad que sí. El Dibildos y Jessica Bueno. Como tiene el ojo el Dibildos. No falla. Ahora me va tocar mantener a dos palanquines".

Tras el revuelo ocasionado, el deportista borró la publicación, pero los aludidos no tardaron en responder a sus críticas. "Me sorprende, me incómoda y no me agrada", declaraba Jessica que no quiso alimentar más la polémica. Por su parte, Pablo, se limitaba a pedir respeto para la influencer y por su intimidad.

De lo que no cabe duda es que Jessica ha vuelto a recuperar la sonrisa al lado de Pablo Marqués, en el que ha encontrado consuelo y apoyo tras su complicado divorcio. Además, la emprendedora está volcada en su familia y en sus proyectos profesionales: la empresa de organización de eventos que ha fundado junto a su buena amiga Lorena Bermúdez y su carrera como modelo, ya que, tal y como confesó en exclusiva a ¡HOLA!, después de un tiempo alejada de las pasarelas ha vuelto al mundo fashion con más fuerza y ganas que nunca.

