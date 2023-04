Jessica Bueno da un paso más y comparte la primera imagen de su nueva ilusión, Pablo Marqués

Poco a poco, Jessica Bueno (32) va recuperando la sonrisa. Tras su divorcio de Jota Peleteiro, la modelo ha encontrado consuelo y apoyo en su familia y sus seres queridos. Entre ellos se encuentra Pablo Marqués, expareja de Lara Dibildos, al que la influencer parece estar cada vez más unida. Buena muestra de ello es el post que ambos han compartido en sus perfiles sociales. Un vídeo en el que se puede ver al empresario posando junto a una pintura de un corazón, un lienzo que él mismo ha dibujado y que regaló a Jessica. Un cuadro muy especial que ya decora las paredes del piso de Bilbao de la maniquí.

Otro de los detalles que más llaman la atención de esta publicación es la música que han elegido. Se trata de Destino o casualidad, uno de los temas más románticos de la discografía de Melendi y cuya letra reza tal que así. "Dos extraños bailando bajo la luna, se convierten en amantes al compás de esa extraña melodía que unos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad". Aunque tanto Jessica como Pablo se muestran reservados a la hora de hablar de su esfera más privada, estos pequeños gestos parecen confirmar que entre ellos existe una amistad especial.

Los rumores de un posible noviazgo entre Pablo y la que fuese concursante de Supervivientes 2011 comenzaron a raíz de un polémico comentario de Jota Peleteiro. El exfutbolista atacaba tirando de ironía a su expareja y al artista mostrando una imagen en la que los dos estaban sentados en la mesa de un restaurante. "¿Cómo era la frase? ¿El tiempo pone todo en su lugar, Jessica Bueno? Pues sí, la verdad que sí. El Dibildos y Jessica Bueno. Como tiene el ojo el Dibildos. No falla. Ahora me va tocar mantener a dos palanquines".

Tras el revuelo ocasionado, el deportista borró el retrato, pero los aludidos, no tardaron en responder a sus críticas. "Me sorprende, me incómoda y no me agrada", declaraba Jessica que no quiso entrar en más polémicas para asegurar el bienestar de los dos hijos que tiene en común con el excentrocampista: Jota Jr (4) y Alejandro (1). Por su parte, Pablo, se limitaba a pedir respeto para la modelo y por su intimidad.

Así es Pablo Marqués

Todo apunta a que Pablo Marqués ha conseguido que Jessica vuelva a sentir mariposas en el estómago. Este atractivo hombre, de 42 años, ha trabajado como modelo para algunas de las firmas de moda más exclusivas y ha aparecido en el modelo del videoclip de Rompecabezas, la colaboración de Chenoa y Soraya Arnelas. Además, cuenta con estudios de ingeniería, es dueño de una empresa dedicada a la confección de trajes masculinos a medida y apasionado del arte.

