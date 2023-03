El resurgir de Jessica Bueno tras su separación de Jota Peleteiro: 'Mi conciencia está supertranquila'

Jessica Bueno está afrontando con valentía y mucha fortaleza la que es una de las etapas más difíciles de su vida. No ha sido fácil superar el fin de su matrimonio con Jota Peleteiro, padre de sus dos hijos menores, Jota Jr., de seis años, y Alejandro, de dieciocho meses, pero su ilusión y sus ganas han acabado comiendo el terreno a la pena y las lágrimas. A pesar de que su expareja haya intentado evitarlo lanzándole un duro ataque tras ver una imagen de la modelo comiendo en un restaurante con Pablo Marqués, ex de Lara Dibildos.

VER GALERÍA

- Jessica Bueno se vuelca en sus hijos y comparte una sentida reflexión tras el tenso episodio con su exmarido

- Jessica Bueno, maravillada con un romántico regalo de Pablo Marqués: 'Primer cuadro en nuestro hogar'

"¿Cómo era la frase? ¿El tiempo pone todo en su lugar, Jessica Bueno? Pues sí, la verdad que sí. Como tiene el ojo 'el Dibildos', no falla. Ahora me va a tocar mantener a dos palanquines", fueron las incendiarias palabras dirigidas a su exmujer y a su acompañante. Sin embargo, lejos de perder las formas, Jessica respondía diciendo: "Me sorprende esa publicación, me incomoda y no me agrada", pero insistía en que "no iba a hacer ninguna declaración porque va a velar por el interés de sus hijos".

VER GALERÍA

Y así ha sido, ajena a todo, Jessica ha seguido con su vida y ayer mismo, la sevillana se ponía antes los micrófonos de Onda Vasca para hablar de nuevo proyecto profesional, la creación de una empresa de organización de eventos llamada Birya Studio junto a su amiga Lorena Bermúdez."Llevo cuatro años estudiando, así que estoy preparada para realizar cualquier tipo de eventos, de moda, empresariales e incluso eventos en el metaverso. Es una forma de hacer lo que más nos gusta, a nuestra manera" explicaba Jessica.

VER GALERÍA

Llena de energía, tras meses de terapia, la modelo afronta esta nueva etapa de su vida con una enorme sonrisa y de momento sin planes de cambiar de residencia, pues en el País Vasco parece haber encontrado la paz y la tranquilidad que necesita en estos momentos. "Estoy enamorada de Bilbao. Me gustaría que mis hijos pasaran aquí la adolescencia, es una ciudad muy cómoda" afirmaba Jessica, quien tras la ruptura con el exfutbolista acaba de establecerse en una nueva residencia junto a sus tres hijos.

VER GALERÍA

- Jota Peleteiro borra el tatuaje con el rostro de Jessica Bueno que tenía sobre el corazón

- Jessica Bueno rompe su silencio: nos anuncia su regreso a la moda y nos habla de su nueva vida tras su doloroso y fulminante divorcio de Jota Peleteiro

Recuperadas por completo las riendas de su vida, Jessica, por fin, ha secado sus alas y vuelve a volar alto tras su doloroso e inesperado divorcio."Mi conciencia está supertranquila, no hay nada en mi vida que pueda malinterpretarse o juzgarse". Y es que ya lo dijo recientemente en la revista ¡HOLA! : "No vivo para complacer a nadie, salvo a mis hijos. Nunca voy a dejar de ser yo para hacer feliz a otras personas. Me gusta darlo todo y hacer feliz a los que me rodean, pero creo que voy a ser un poco egoísta y a mirar más por mí, a quererme por encima de cualquiera".