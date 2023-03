La reacción de Jessica Bueno ante el ataque de su exmarido, Jota Peleteiro 'Me sorprende esa publicación, me incomoda y no me agrada', señala la modelo y madre de los dos hijos que tiene en común con el exfutbolista

Después del revuelo que se ha formado a raíz del duro ataque de Jota Peleteiro a su exmujer Jessica Bueno y de que el exfutbolista publicase una imagen de la modelo comiendo en un restaurante con un actractivo acompañante, la que fuera Miss Sevilla ha querido reponder a la declaraciones de su ex en las queinsinuaba que podría haberle sido desleal a través de este sorprendente e impulsivo comentario. "¿Cómo era la frase? ¿El tiempo pone todo en su lugar, Jessica Bueno? Pues sí, la verdad que sí. Como tiene el ojo 'el Dibildos', no falla. Ahora me va a tocar mantener a dos palanquines", fueron las incendiarias palabras dirigidas a su exmujer y a su acompañante, Pablo Marqués.

El empresario Pablo Marqués contestó a la duras palabras del exfutbolista y horas después era Jessica Bueno la que rompía su silencio para señalar qué le habían parecido estos comentarios vertidos contra ella. La que fuera pareja de Kiko Rivera ha concedido unas declaraciones en El programa de Ana Rosa Quintana en las que revela que "va a seguir siendo prudente para cuidar a los hijos que tienen en común" Jota, de siete años, y Alejandro, de uno. Jessica ha reconocido al periodista Pepe del Real cómo se sintio al ver el el mensaje de su exmarido: "Me sorprende esa publicación, me incomoda y no me agrada", pero ha insistido en que "no va a hacer ninguna declaración porque va a velar por el interés de sus hijos".

Antes de concluir, la sevillana ha querido dar las gracias al programa por el apoyo que siempre le han brindado. El pasado mes de noviembre era Jota Peleteiro quien anunciaba su separación y pronto rehacía su vida junto a Miriam Ruiz, con la que ya vive y trabaja en Bilbao. La que fuera concursante de Supervivientes 2011 entonces dejaba claro que la separación no había sido tan de mutuo acuerdo como había señalado su expareja y tras la firma del divorcio ella obtuvo la custodia de los niños.

Por si no hubieran sido suficientes las incendiarias declaraciones de Peleteiro, la pareja del deportista gallego, Miriam Ruiz, se sumaba a la polémica y compartía una reflexión que avivaba aún más el fuego. "El lobo siempre será malo si sólo escuchamos a Caperucita", señalaba mostrando el apoyo a su pareja y haciendo referencia a lo que se dijo en su día de que el matrimonio había llegado a su fin porque él le había sido desleal.

Por su parte, Pablo Marqués quiso aclarar al periodista Antonio Rossi que conoció a Jessica Bueno este fin de semana, que le parece una chica maravillosa, pero aún sigue sin entender los ataques de Jota Peleteiro ni que haya mencionado a Lara Dibildos en toda esta polémica.