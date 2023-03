El modelo fotografiado con Jessica Bueno responde a las duras palabras de Jota Peleteiro

Pablo Marqués, el modelo y empresario que ha sido fotografiado junto a Jessica Bueno, se ha convertido en diana fácil para Jota Peleteiro. El exmarido de la modelo le ha tacado duramente insinuando que sería la ilusión de su exmujer, de quien se divorció el pasado mes de noviembre. "¿Cómo era la frase? ¿El tiempo pone todo en su lugar, Jessica Bueno? Pues sí, la verdad que sí. Como tiene el ojo 'el Dibildos', no falla. Ahora me va a tocar mantener a dos palanquines", era el sorprendente y duro mensaje del exfutbolista hacia su ex y su atractivo acompañante.

Instantes después Peleteiro se arrepentía de tan impulsivo gesto y borraba el mensaje. No obstante, el aludido ha decidido responder sin querer entrar en disputas a través de una nota difundida en redes sociales. "No conozco a la persona que ha publicado este story y no voy a entrar a valorarlo ya que no tiene fundamento", comienza su mensaje. "Quiero pedir disculpas a Lara si esto le ha podido afectar en un momento tan difícil para ella", continúa refiriéndose a la actriz Lara Dibildos, que hace apenas unos días se despedía entre lágrimas de su madre, Laura Valenzuela, y a la que sin buscarlo ni desearlo ha sido aludida en el mensaje de Peleteiro, al llamarle "el Dibildos" por la relación que mantuvo con la actriz en el pasado.

"También siento si esto le ha podido afectar a Jessica, a su familia y a su entorno", continúa refiriéndose a la modelo y al daño que ha podido causar a los hijos que Jessica Bueno tiene en común con el exfutbolista. "Creo que no se debería hacer debate sobre estos temas cuando puede haber menores que les hagan daño o pueda llegar a afectarles- o sabemos de qué modo puede afectar a su entorno y los adultos debemos protegerlos y no entrar en conflictos. Nuestros jóvenes son la proyección de nuestro futuro y hay que cuidarlos", añade.

Pablo Marqués no ha querido entrar en su vida privada ni hacer alusión a la amistad que le une a Jessica Bueno: "Soy una persona sencilla, normal y honrada que se debe a su empresa de ingeniería y no voy a hablar de mi vida privada ni de mi intimidad" y simplemente espera que con su mensaje "quede todo solucionado". "Todo está bien, en calma y sin rencor por mi parte”, concluye su mensaje. Este modelo, al que conocimos en 2016 por su relación con Lara Dibildos, es modelo, ingeniero y pintor y dueño de una empresa dedicada a la confección de trajes masculinos a medida. A su vez, fue el protagonista del videoclip de Soraya Arnelas y Chenoa, Rompecabezas, y ha desfilado para las firmas más exclusivas.

El exfutbolista compartía en su perfil público una fotografía en la que se ve a Jessica Bueno dentro de un restaurante junto a Pablo Marqués disfrutando juntos de una comida. Una imagen que fue posteada por el deportista gallego con las palabras antes mencionadas "¿Cómo era la frase? ¿El tiempo pone todo en su lugar, Jessica Bueno? Pues sí, la verdad que sí", un comentario dirigido a su exmujer, quien la semana pasada pronunciaba unas palabras similares. Jessica publicó un enigmático post donde deseaba una "larga vida a la risa... Y al tiempo que todo lo pone en su lugar", comentaba la maniquí, que ha resurgido como el ave fenix y ha retomado su trabajo como modelo.

La separación de Jessica Bueno y Jota Peleteiro no está siendo precisamente amistosa. El que fuera jugador del Eibar y el Deportivo Alavés mantuvo una relación de una década con la modelo y tienen dos hijos en común. El pasado mes de noviembre era él quien anunciaba su separación y pronto rehacía su vida junto a Miriam Ruiz. La que fuera concursante de Supervivientes 2011 entonces dejó claro que la separación no había sido tan de mutuo acuerdo como había señalado su ex y tras la firma del divorcio fue ella quien se quedó con la custodia de los niños. “Principalmente, he sacado fuerza por los tres chicos guapos que tengo en casa y que necesitan a su madre feliz y capaz de todo. Una superheroína no puede quedarse mucho tiempo escondida. Tiene que salvar el mundo porque la necesitan", señalaba en ¡HOLA! la mamá de tres niños, dos de su relación con Jota Peleteiro, Jota, de seis años, y Alejandro, de uno y Fran, de diez años, nacido de su relación con Kiko Rivera.