Jota Peleteiro rompe su silencio sobre su ruptura con Jessica Bueno: 'No le he sido infiel' Miriam Cruz, actual novia del exfutbolista, también se ha sincerado sobre los comienzos de su historia de amor

Jota Peleteiro y Jessica Bueno han acaparado numerosos titulares por su inesperada ruptura que se produjo el pasao mes de octubre. La modelo ha asegurado que se quedó completamente destrozada tras el fin de su matrimonio y pronto empezaron a surgir los rumores sobre una posible aventura sentimental del exfutbolista con una mujer llamada Miriam Cruz, a la que habría conocido en Ibiza durante el verano. Sin embargo, el deportista ha decidido romper su silencio y dar su propia versión de los hechos. "Ella y yo sabemos lo que realmente ha ocurrido y no tiene nada que ver con una infidelidad. A mi pareja la conocí tres semanas después de que Jessica me pidiera el divorcio", ha declarado Jota Peleteiro en el programa Fiesta de Telecinco.

VER GALERÍA

De miss Sevilla a encontrar el amor en 'Supervivientes' junto a Kiko Rivera: así ha cambiado Jessica Bueno

Unas palabras con las que dejaba a entrever que fue la modelo quien decidió acabar con su historia de amor y no él. Jota también puntualizaba que Jessica esperaba que él luchase más por salvar su relación, pero debido al desgaste prefirió no continuar con su vida en común. De la misma manera, explicaba que quiere mantener un trato cordial con la que fuese concursante de Supervivientes por el bien de los dos niños que tienen en común: Jota Jr (6) y Alejandro (1), y también de Fran (10), nacido de la relación de la influencer con Kiko Rivera. "Siempre voy a querer a Jessica. Lo más importante son mis tres hijos, no hay diferencia entre ellos, me encargo de todo lo que tenga que ver con ellos", confesaba el exfutbolista a Marta Riesco, autora de la entrevista.

VER GALERÍA

Jessica Bueno anuncia la fecha de su regreso a las pasarelas ¿y manda una indirecta a su ex, Jota Peleteiro?

Por su parte, Miriam Cruz, que no solo mantiene un romance con el excentral gallego sino que también trabaja en su empresa Ramalloc Sports, ha dejado claro que ella no ha sido nunca la tercera en discordia en la pareja, especulación por la que ha recibido numerosas críticas. "Puedo decir es que la relación entre Jota y yo empieza cuando ellos ya se habían separado. No me he metido en nada". Igualmente, ha tendido un puente de paz a la modelo. "No tengo nada en contra de Jessica y jamás diré nada malo de ella".

VER GALERÍA

El enigmático mensaje de Jota Peleteiro tras su divorcio de Jessica Bueno

Jessica Bueno muestra ilusionada los avances de su nueva casa en Bilbao

La nueva vida de Jessica

Mientras que Jota parece haber recuperado la ilusión en el amor, Jessica está completamente volcada en su papel como madre, modelo y emprendedora. Tras unos meses muy complicados, la empresaria ha resurgido de sus cenizas como el ave fénix. Instalada en Bilbao, ciudad a la que se mudó en 2020 por los compromisos profesionales de su exmarido, ha inaugurado su negocio de Organización de Eventos, ámbito en el que posee estudios universitarios. Además, ha retomado su carrera en el mundo de la moda y ha sido una de las grandes protagonistas de SIMOF, pisando de nuevo con fuerza las pasarelas de Sevilla y deslumbrando vestida de flamenca.

Loading the player...

Conoce a los grandes apoyos de Jessica Bueno tras su divorcio y en uno de los momentos más duros de su vida