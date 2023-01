Jessica Bueno anuncia la fecha de su regreso a las pasarelas ¿y manda una indirecta a su ex, Jota Peleteiro? La modelo confesaba a ¡HOLA! que le está costando mucho afrontar esta nueva etapa, pero que se siente con fuerzas e ilusión

Jessica Bueno no está pasando por su mejor momento. Desde que se confirmase la ruptura con Jota Peleteiro el pasado mes de noviembre de 2022, la sevillana de 32 años ha intentado sobreponerse a esta etapa con el apoyo de su familia, sus seres queridos y con los nuevos proyectos profesionales que le esperan en este 2023. La propia Jessica ya lo reconocía en ¡HOLA! a principios de este año, "me ha costado afrontar esta etapa, pero me siento con fuerzas para empezar una nueva vida junto a mis hijos". Tras anunciar, su regreso al mundo de la moda, ahora la andaluza ha comunicado la fecha de su vuelta a las pasarelas, y lo hará en la Semana Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF).

La ex de Jota Peleteiro está intentando sobrellevar su separación de la mejor manera posible y ha encontrado refugio en la moda. Prueba de ello es la ilusión con la que ha anunciado su vuelta a las pasarelas a través de un vídeo en su perfil público. "En unos días vuelvo a desfilar en casa", escribía Jessica Bueno, avisando a sus fans de la fecha en la que regresaba a hacer lo que más le gustaba. Ese día será el próximo jueves, 26 de enero. Y lo hará en su ciudad natal, Sevilla, "en casa", tal y como señalaba, y rodeada de sus seres queridos, quienes le han hecho mucho bien durante este tiempo y le han ayudado a recuperar poco a poco la ilusión.

Además, su anuncio podría llevar intrínseco un posible mensaje dirigido al que fuera su marido, Jota Peleteiro, puesto que la canción que acompañaba al mensaje decía lo siguiente: "Si tú te vas, ya nada será nuestro. Tú te llevarás en un solo momento una eternidad". Pero Jessica no sería la única que habría lanzado indirectas, puesto que el exfutbolista, horas antes de conocerse la fecha de la vuelta de su ex a las pasarelas, subía a sus historias una imagen con una frase muy conocida: "El tiempo es un juez tan sabio que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Solo siéntate y espera", reflexionaba. Un enigmático mensaje que podría indicar cómo se siente en estos momentos.

Tras el divorcio, ha sido Jessica la que se ha quedado con la custodia de los niños: "Claro que he vuelto a ver a mi exmarido y seguirá siendo así, ya que tenemos unos hijos a los que seguir mimando y cuidando para que crezcan felices", decía la sevillana en ¡HOLA! Por su parte, a Jota Peleteiro se le ha relacionado con Miriam Cruz, con la que posaba por primera vez a mediados de diciembre en una imagen corporativa de la empresa del exfutbolista, Rammalloc Sports, de la que él es propietario y único accionista. A partir de esa instantánea, ha habido otras imágenes que les habría relacionado, como la que ha subido Miriam recientemente en la que aparece el perro del exfutbolista, Chase. Una fotografía que podría confirmar la relación entre ambos.

