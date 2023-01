Jessica Bueno muestra ilusionada los avances de su nueva casa en Bilbao

Loading the player...

Jessica Bueno ha arrancado este 2023 con ilusión y nuevos proyectos. Tras su ruptura con Jota Peleteiro a finales del pasado año, la sevillana, de 32 años, ha comenzado a hacer importantes movimientos que cambiarán su vida, como la mudanza a una nueva casa en Bilbao, ciudad donde ya vivía con el exfutbolista. Aunque todavía no ha mostrado demasiados rincones del domicilio, sí que ha compartido instantáneas de la que es para ella la estancia primordial: la habitación de sus hijos. "Siempre es la estancia más importante para mí y la que más ilusión me hace decorar", ha reconocido, al tiempo que ha enseñado las dos literas y los dos escritorios del cuarto, que además está repleto de cuentos. A los pequeños Jota Jr, de 6 años, y Alejandro, de 1, les ha encantado, tal y como se puede ver en las imágenes, y seguro que a Fran, de 10, también. Además, la modelo, que recientemente se ha sometido a una operación de pecho por un cambio de prótesis, volverá a las pasarelas el próximo 26 de enero; lo hará en la Semana Internacional de la Moda Flamenca en Sevilla, donde volverá a desfilar. "Agradecida por todo vuestro apoyo y feliz de volver a disfrutar haciendo lo que tanto me gusta", ha señalado. ¿Quieres ver todos los detalles de la habitación de los niños? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

Jessica Bueno muestra los primeros detalles de su nueva casa en Bilbao junto a sus tres hijos